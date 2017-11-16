Чем может помочь Портал госуслуг начинающим предпринимателям

Федор Кнопкин давно мечтал начать собственное дело. Он работал по найму автомехаником, хорошо разбирался в машинах и хотел открыть автосервис. В свободное время обдумывал, в каком районе города лучше работать, в каком помещении, какие услуги оказывать на первом этапе и где взять денег на старт.

В выходной он, как обычно, поехал за продуктами в торговый центр и там встретил своего старого знакомого Олега Шумакова. Они давно не виделись и разговорились.

— Переезжаем в другой город, – сказал Олег. – Побывал в нем однажды, с тех пор не могу забыть. Хочу там жить. Все продаем с женой – квартиру, бизнес, дачу.

— У тебя же вроде бы автосервис был? – спросил Кнопкин.

Олег действительно продавал автомастерскую. Федор заинтересовался и решил посмотреть объект. Мастерская была небольшой, располагалась в хорошем районе – недалеко крупный жилой массив и дорога. Олег рассказал, что клиентская база уже наработана, а два сотрудника готовы остаться у нового владельца.

Федору понравился бизнес. Огромный плюс был в том, что объект уже работающий, и не нужно начинать все с нуля на новом месте. Оставалось найти деньги. Часть он мог взять из своих накоплений, а вторую решил занять у отца – Василия Степановича Кнопкина. Он согласился помочь.

Чтобы вести бизнес, Федору нужно было зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) и разобраться во многих вопросах, связанных с оформлением своего дела. Подсказки он решил искать на Портале госуслуг.

В разделе "Жизненные ситуации" на Портале госуслуг есть тема "Как открыть свое дело". Там Федор Кнопкин нашел информацию об особенностях формы бизнеса ИП, системах налогообложения, государственных услугах, которые предприниматель может получить на Портале.

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