Чем полезен Портал госуслуг тем, кто собирается выходить на пенсию.

Стояла теплая летняя суббота, и Кнопкины приехали на дачу. Федор возился с машиной, семилетний Ваня убежал играть с соседскими мальчишками, Василий Степанович собирал яблоки – на варенье.

Валентина Александровна и Мария готовили обед на открытой веранде.

– Пойду на следующей неделе в Пенсионный фонд, – поделилась планами Валентина Степановна. – Надо узнать, как оформить пенсию. Уже ведь через три месяца мой день рождения, 55 лет, стану пенсионеркой!

– Мама, узнать все можно в интернете, – ответила Мария.

– Да мало ли, что там пишут. Мне-то надо все точно знать.

– Можно зайти на сайт Пенсионного фонда – там наверняка все правильно написано, – сказала Мария. – А еще лучше – на Портал госуслуг . Может быть, какие-то документы вы сможете отправить в электронной форме.

– Что это еще за Портал такой?

У Марии был с собой ноутбук с модемом для мобильного интернета. Когда все дела были закончены, они со свекровью зашли на Портал с помощью учетной записи Марии. В теме "Выход на пенсию" раздела "Жизненные ситуации" прочитали, что нужно делать Валентине Александровне. Выяснилось, что заявление в Пенсионный фонд можно отправить онлайн, а потом просто прийти в отделение фонда с документами.

Мария помогла свекрови зарегистрироваться на портале и рассказала, где подтвердить учетную запись. Валентина Александровна сделала это и начала готовиться к выходу на пенсию.

Валентина Александровна запросила выписку из Пенсионного фонда, чтобы проверить свой счет – сколько денег туда переводил работодатель, все ли рабочие места учтены, еще ей было интересно посмотреть накопившуюся итоговую сумму.

Сделать это можно разными способами, но она зашла в тот же раздел, где они были с Марией, нажала кнопку "Проверить счет" и сразу получила выписку. На Портале предлагалось отправить документ по почте, сохранить или распечатать. Валентина Александровна распечатала – для наглядности.

Она внимательно изучила выписку и увидела, что одно из ее рабочих мест было не учтено. Поэтому ей потребовалось пойти в Пенсионный фонд, чтобы дополнить историю трудового стажа.



Валентина Александровна пришла в Пенсионный фонд со своими документами – паспортом, трудовой книжкой, справкой о среднемесячном заработке за последние 60 месяцев и другими.

Сотрудник фонда ознакомился с ними, добавил недостающее место работы и сказал, что заявление об установлении пенсии можно подать через Портал госуслуг в электронной форме.



На портале госуслуг в жизненной ситуации "Выход на пенсию" Валентина Александровна нажала кнопку "Заполнить заявление" и оказалась на странице услуги "Установление пенсии". Выбрала тип "Электронная услуга", нажала кнопку "Получить услугу", попала на страницу заявления о назначении пенсии, заполнила его за 15 минут и отправила.

Через несколько дней Валентине Александровне в "Личный кабинет" на Портале госуслуг пришло уведомление о принятии заявления.



Через три месяца Валентина Александровна получила свою первую пенсию на указанный счет.



Так Валентина Александровна стала пенсионеркой.

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