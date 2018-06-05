Чем удивили юных барнаульцев в День защиты детей

1 июня в парке "Лесная сказка" (ул. Энтузиастов, 12-а) состоялся большой праздник в честь Дня защиты детей от издательского дома "Алтапресс".
У входа в парк юных барнаульцев встречали игры и развлечения от ИСК "Союз" - огромная раскраска с любимыми мультгероями и большие игры со всего мира. Кроме того, гости сыграли в настолки под открытым небом в бесплатной игротеке от "Мосигры" и пробовали оригинальные сендвичи от "Сабвэй". Праздник удивил сказочной фотозоной от "Гольфстрима". Все желающие сфотографировались со Шляпником и Мартовским зайцем из "Алисы в стране чудес" в чарующей атмосфере волшебного леса. Здесь же прошел творческий мастер-класс - ребята сделали оригинальные шляпки из цветной бумаги. Бесплатные мастер-классы по hand-made провела творческая мастерская "Светлица" - каждый участник унес с собой маленький магнит из фетра.
Развлечения нашлись не только для детей, но и для взрослых. В программе на главной сцене парка свои яркие номера представили ребята из вокальной студии "Мотив", детской группы студии танца "Лариса", а также маленькие авторы и исполнители студии "Браво" спели свои песни для всех гостей праздника. Партнер проекта "Алейскзернопродукт им. С,Н, Старовойтова" провел конкурсы с подарками для самых активных участников. Праздник завершился удивительным шоу "Четыре стихии" от музея удивительных наук "Как-так?" и игрой с пиньятой, где каждый участник ударил по шару из папье-маше палкой, а победитель — разбил ее и угостил всех сладким содержимым игрушки.
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