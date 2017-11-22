Чем женские велосипеды отличаются от мужских

Женский велосипед имеет существенные отличия от мужского. И дело здесь не только в цвете или габаритах. При его разработке производители уделяют внимание сразу нескольким нюансам. Один из них — женская анатомия. Имеются в виду рост, вес, сила мышц.
Модели для дам никогда не бывают слишком громоздкими и тяжелыми. Они рассчитаны на ровное и спокойное катание по велосипедным дорожкам, а не на спортивный экстрим. На них удобно садиться, даже если на женщине надета длинная юбка.
Также женский велосипед всегда дополнен всевозможными аксессуарами. Самые полезные — https://sportiv.ru/bikes/catalog/zvonki/ звонок на велосипед, корзина с креплением на руль, подножка. Все они делают двухколесный транспорт более миловидным и функциональным — таким, каким его хотят видеть девушки.
Существенными отличиями дамских моделей от мужских являются мягкое и широкое седло, а также компактная рама, неширокий руль.
Выбор женского велосипеда по цене
Есть дополнения, на которых при покупке велосипеда сэкономить можно. Но есть и такие, которые не терпят небрежного отношения. Среди последних:
- Некоторые комплектующие — тормоза и переключатели. Очень важно, чтобы эти механизмы всегда были исправными. От них зависит безопасность на дороге.
- Материал, из которого изготовлена рама. Если это железо, то байк будет очень тяжелым. Женщина не сможет подняться с ним по ступенькам. Любой выступ на дороге станет для нее сложным испытанием. Если взглянуть на https://sportiv.ru/bikes/catalog/zhenskie/ цены на женские велосипеды с алюминиевой рамой, то они окажутся выше. Но эта переплата окупает себя сполна — за счет нее вес транспорта уменьшается приблизительно на 20-30 %.
- Аксессуары. Дешевые дополнения очень быстро портятся, ржавеют, тускнеют, поэтому фары, крылья, педали должны быть качественными.
- Покрышки. Поскольку женщины обычно не разбираются в них, то имеет смысл попросить помощи у продавца-консультанта. Некачественные покрышки станут настоящей головной болью. Они легко прокалываются, поэтому могут спровоцировать опасные ситуации во время катания.
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