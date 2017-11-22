Чем женские велосипеды отличаются от мужских

Модели для дам никогда не бывают слишком громоздкими и тяжелыми. Они рассчитаны на ровное и спокойное катание по велосипедным дорожкам, а не на спортивный экстрим. На них удобно садиться, даже если на женщине надета длинная юбка.

Также женский велосипед всегда дополнен всевозможными аксессуарами. Самые полезные — https://sportiv.ru/bikes/catalog/zvonki/ звонок на велосипед, корзина с креплением на руль, подножка. Все они делают двухколесный транспорт более миловидным и функциональным — таким, каким его хотят видеть девушки.

Существенными отличиями дамских моделей от мужских являются мягкое и широкое седло, а также компактная рама, неширокий руль.

Выбор женского велосипеда по цене

Есть дополнения, на которых при покупке велосипеда сэкономить можно. Но есть и такие, которые не терпят небрежного отношения. Среди последних:

Некоторые комплектующие — тормоза и переключатели. Очень важно, чтобы эти механизмы всегда были исправными. От них зависит безопасность на дороге.

Материал, из которого изготовлена рама. Если это железо, то байк будет очень тяжелым. Женщина не сможет подняться с ним по ступенькам. Любой выступ на дороге станет для нее сложным испытанием. Если взглянуть на https://sportiv.ru/bikes/catalog/zhenskie/ цены на женские велосипеды с алюминиевой рамой, то они окажутся выше. Но эта переплата окупает себя сполна — за счет нее вес транспорта уменьшается приблизительно на 20-30 %.

Аксессуары. Дешевые дополнения очень быстро портятся, ржавеют, тускнеют, поэтому фары, крылья, педали должны быть качественными.

Покрышки. Поскольку женщины обычно не разбираются в них, то имеет смысл попросить помощи у продавца-консультанта. Некачественные покрышки станут настоящей головной болью. Они легко прокалываются, поэтому могут спровоцировать опасные ситуации во время катания.

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