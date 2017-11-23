"Чёрная пятница" в Авиафлот

Уникальная возможность перед Новым годом купить любой тур по выгодным ценам, большие скидки, много вариантов путешествий — ждут вас в наших офисах продаж. А также есть выгодные предложения по авиабилетам.

Условия акции:

Действует только 24-26 ноября 2017 г.

Скидка не предоставляется на оформленный и забронированный тур до акции.

Скидка не распространяется на туры оформленные в рассрочку или кредит.

Скидки по дисконтным картам и промо прайсам со скидками черной пятницы не суммируются.

Подробности акции по тел. (3852) 22-66-66

Режим работы:

Ленина 53, г. Барнаул - 24 ноября с 9.00 до 24 .00

Остальные офисы продаж – стандартный график работы.

Справка

Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

По результатам работы туристическая компания "Авиафлот" вошла в "ТОП 100 лучших туристических компаний" России.

Сайт компании: www.aviaflot.ru

Телефон: +7 (3852) 22-66-66; 22-68-76



