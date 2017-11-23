"Чёрная пятница" в Авиафлот

72 часа сумасшедших предновогодних скидок
Уникальная возможность перед Новым годом купить любой тур по выгодным ценам, большие скидки, много вариантов путешествий — ждут вас в наших офисах продаж. А также есть выгодные предложения по авиабилетам.
Условия акции:
- Действует только 24-26 ноября 2017 г.
- Скидка не предоставляется на оформленный и забронированный тур до акции.
- Скидка не распространяется на туры оформленные в рассрочку или кредит.
- Скидки по дисконтным картам и промо прайсам со скидками черной пятницы не суммируются.
Подробности акции по тел. (3852) 22-66-66
Режим работы:
- Ленина 53, г. Барнаул - 24 ноября с 9.00 до 24 .00
- Остальные офисы продаж – стандартный график работы.
Справка
Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.
По результатам работы туристическая компания "Авиафлот" вошла в "ТОП 100 лучших туристических компаний" России.
Сайт компании: www.aviaflot.ru
Телефон: +7 (3852) 22-66-66; 22-68-76
На правах рекламы
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.