"Чёрная пятница" в Авиафлот

Сегодня, 14:07.
Туризм

72 часа сумасшедших предновогодних скидок
 

"Чёрная пятница".
"Чёрная пятница". Иллюстрация: архив группы компаний "Авиафлот".

Уникальная возможность перед Новым годом купить любой тур по выгодным ценам, большие скидки, много вариантов путешествий — ждут вас в наших офисах продаж. А также есть выгодные предложения по авиабилетам.

Условия акции:

  • Действует только 24-26 ноября 2017 г.
  • Скидка не предоставляется на оформленный  и забронированный  тур до акции.
  • Скидка не распространяется на туры оформленные в рассрочку или кредит.
  • Скидки по  дисконтным картам и промо прайсам со скидками черной пятницы не суммируются.

Подробности акции по тел. (3852) 22-66-66

Режим работы:

  • Ленина 53, г. Барнаул  - 24 ноября с 9.00 до 24 .00
  • Остальные офисы продаж – стандартный график работы.

Справка

Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

По результатам работы туристическая компания "Авиафлот" вошла в "ТОП 100 лучших туристических компаний" России.

Сайт компании: www.aviaflot.ru
Телефон: +7 (3852) 22-66-66; 22-68-76


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