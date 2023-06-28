«Черный» не по рождению, поэт по сути и благотворитель в деле. Чем известен актер Александр Панкратов-Черный, который родился в Алтайском крае

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Александр Панкратов-Черный родился 28 июня 1949 года в селе Конево Панкрушихинского района Алтайского края.
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В 1969 году Александр Панкратов-Черный окончил актерский факультет Горьковского театрального училища, после чего работал актером Пензенского драматического театра. Затем он решил стать режиссером и в 1976 году закончил режиссерский факультет ВГИКа.
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Приставку к фамилии «Черный» он также получил во время учебы во ВГИКе — из-за черного цвета волос и того, что на курсе у него был однофамилец.
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Александра Панкратова-Черного не замечали до 1978 года, пока он не снялся в роли Сашки в фильме Андрея Кончаловского «Сибириада».
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Известность к Панкратову-Черному пришла в 1983 году, когда он снялся в фильме «Мы из джаза» и сыграл роль молодого артиста-чечеточника в фильме «Зимний вечер в Гаграх», где у него получился трогательный дуэт с Евгением Евстигнеевым.
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Панкратов-Черный еще будучи школьником писал стихи, которые публиковали в журналах «Волга», «Юность», позже — в газетах «Советская культура» и «Комсомольская правда».
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В 1996 году Панкратов-Черный выпустил лирический сборник «Шаги к стихам», за который его приняли в Союз писателей России. Ему присудили премии имени Франца Кафки, Александра Пушкина, Ксении Блаженной и художественную премию «Петрополь».
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Александр Панкратов-Черный возглавляет фонд спортивного развития и социальной защиты детей-инвалидов — «Наше поколение». При нем есть спортивная школа, куда приходят ребята от 6 до 18 лет. Также фонд курирует детские дома.
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Возможно, кто-то помнит Панкратова-Черного по рекламе кетчупа «Балтимор» 2000 года, где в него кидали томаты.