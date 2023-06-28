«Черный» не по рождению, поэт по сути и благотворитель в деле. Чем известен актер Александр Панкратов-Черный, который родился в Алтайском крае

Известность к Панкратову-Черному пришла в 1983 году, когда он снялся в фильме «Мы из джаза» и сыграл роль молодого артиста-чечеточника в фильме «Зимний вечер в Гаграх», где у него получился трогательный дуэт с Евгением Евстигнеевым.