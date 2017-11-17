Страдания поэтического обозревателя "Алтапресс" о неподчинении природы мэрии Барнаула

Ах, как мило, как млейно, как славно!

Сердце в нежном экстазе поет!

На алтайский на город на главный

Вновь "нежданно" пришел гололед!

В тротуаре, так девственно льдистом,

Отражаются небо и дом!

Вдоль стены молодым фигуристом

Заскользил старичок с костыльком.

А за ним, а за ним (нет, ты глядь-ка!)

Кто — торчком, кто — рачком, кто — бочком

Покатились и тетка, и дядька

С пятибуквенным, глядь, матерком!

Мы простим им! Ведь здорово ж, право,

Гололедную гладь усмирять!

И несется и слева, и справа

Восхищенное: "Гладь-гладь-гладь-гладь!"

На проспекте, сначала чуть робко,

С неуверенным первым "би-би!",

Зарождается новая пробка,

Дымной лентой спускаясь к Оби!

Автоледи, газку чуть поддавши,

Бьет соседа. Подфарников звон!

"Ах, пардон!" — ей кричит пострадавший,

А она ему: "Сам ты… пардон!"

Вновь грядет (как бывало и раньше)

Автобой и, увы, "людопад".

Снова рад пресловутый жестянщик,

Только вот травматолог не рад...

Выход есть: пусть наш "Сеятель"* гулко

Сиганет с высоты на часок

И пройдет по дворам и проулкам,

Вместо зерен бросая песок…

* "Народное" название памятника первым крестьянам-переселенцам, установленного на площади Октября в Барнауле.