Страдания поэтического обозревателя "Алтапресс" о неподчинении природы мэрии Барнаула

Недавно выпавший первый снег был отражен умильными и "пушистыми" фотографиями во всех известных человечеству соцсетях. Но за первым снегом грянул и первый гололед, который натолкнул нашего поэтического обозревателя на вполне предсказуемые размышления.
Ах, как мило, как млейно, как славно!
Сердце в нежном экстазе поет!
На алтайский на город на главный
Вновь "нежданно" пришел гололед!
В тротуаре, так девственно льдистом,
Отражаются небо и дом!
Вдоль стены молодым фигуристом
Заскользил старичок с костыльком.
А за ним, а за ним (нет, ты глядь-ка!)
Кто — торчком, кто — рачком, кто — бочком
Покатились и тетка, и дядька
С пятибуквенным, глядь, матерком!
Мы простим им! Ведь здорово ж, право,
Гололедную гладь усмирять!
И несется и слева, и справа
Восхищенное: "Гладь-гладь-гладь-гладь!"
На проспекте, сначала чуть робко,
С неуверенным первым "би-би!",
Зарождается новая пробка,
Дымной лентой спускаясь к Оби!
Автоледи, газку чуть поддавши,
Бьет соседа. Подфарников звон!
"Ах, пардон!" — ей кричит пострадавший,
А она ему: "Сам ты… пардон!"
Вновь грядет (как бывало и раньше)
Автобой и, увы, "людопад".
Снова рад пресловутый жестянщик,
Только вот травматолог не рад...
Выход есть: пусть наш "Сеятель"* гулко
Сиганет с высоты на часок
И пройдет по дворам и проулкам,
Вместо зерен бросая песок…
* "Народное" название памятника первым крестьянам-переселенцам, установленного на площади Октября в Барнауле.
- Сюжет: Колонка Леонида Вихрева
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