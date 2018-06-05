Четыре сотни человек в час: СГК открыла двери Барнаульской ТЭЦ-3 для горожан

Параллельно с Днем открытых дверей на территории перед станцией проходил второй городской Арт-фестиваль "Потепление".

Специалисты предприятия во главе с главным инженером Алексеем Макаровым три с половиной часа беспрерывно проводили экскурсии для всех желающих и простыми словами рассказывали гостям о том, что из трех башен-градирен станции идет не дым, а водяной пар, сколько лампочек может зажечь ТЭЦ и сколько чайников воды вскипятить. Оказалось, что мощности станции хватит, чтобы налить по стакану чая 70 млрд человек, это 9 млн двухлитровых чайников.

— Наконец-то мы дождались лета, наконец-то пришло потепление, так долго мы все его ждали. Сегодня мы находимся на площадке самой большой фабрики в Алтайском крае по производству тепла и света. Здесь мы работаем для того, чтобы в ваших домах круглый год было тепло, светло и комфортно. А сегодня мы открываем двери нашей станции для вас. Добро пожаловать на самую большую печку! Я уверен, что вам понравится, - поприветствовал гостей директор станции и Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов. В этот день он сам провел несколько экскурсий.

На станцию в этот день смогли попасть жители и гости Барнаула в возрасте от 6 лет. Обязательным условием было наличие паспорта, водительского удостоверения или свидетельства о рождении. Каждый гость регистрировался в специальном журнале и проходил инструктаж по технике безопасности на предприятии. Только после этого экскурсанты отправлялись в сопровождении опытных гидов-энергетиков по основным производственным цехам ТЭЦ-3. В этом году, в отличие от прошлого, помимо турбинного цеха и группового щита управления гостям показывали и котельный. Это значительно продлило маршрут. Единовременно по станции курсировало несколько групп общей численностью порядка 100 человек.

Те гости, которые не успели посетить ТЭЦ-3 в этот день получили пригласительные с контактными данными, по которым можно записаться и прийти на станцию в другой день. СГК распространяет практику проведения экскурсий на свои ТЭЦ во всех регионах присутствия. Энергохолдинг дает возможность всем желающим увидеть процесс производства тепловой и электрической энергии.

Тысячи гостей мероприятия активно делились своими положительными отзывами о мероприятии отзывами в социальных сетях.