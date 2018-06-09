Очевидцы: в Барнауле ребенок провалился в яму во дворе многоэтажки

Во дворе дома на улице Малахова 8 июня ребенок упал в яму, пишут очевидцы в группе "Барнаул 22".
Свидетели ЧП сообщают, что земля провалилась недалеко от заброшенного фонтана во дворе многоэтажки. Появилась яма глубиной около двух метров, в которую и угодил ребенок.
— Мать чудом вытащила своего ребенка, одна голова торчала, успел зацепиться, — пишут очевидцы.
Барнаульцы отмечают, что ребенок не получил серьезных травм.
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