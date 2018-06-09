Очевидцы: в Барнауле ребенок провалился в яму во дворе многоэтажки

Свидетели ЧП сообщают, что земля провалилась недалеко от заброшенного фонтана во дворе многоэтажки. Появилась яма глубиной около двух метров, в которую и угодил ребенок.

— Мать чудом вытащила своего ребенка, одна голова торчала, успел зацепиться, — пишут очевидцы.

Барнаульцы отмечают, что ребенок не получил серьезных травм.