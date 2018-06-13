Очевидцы: в бийском парке в землю воткнули штыри, пострадала женщина

В одном из парков Бийска женщина проткнула ногу, наступив на металлический штырь. Понадобилась помощь медиков, пишут очевидцы в группе "Инцидент Бийск".
ЧП произошло 10 июня. Бийчане сообщают, что штыри кто-то воткнул в дорожки парка, чтобы на территорию не заезжали автомобили.
Женщина проткнула ногу, хотя была в босоножках с высокой платформой. Пострадавшая поехала в травмпункт.
В комментариях пользователи пишут, что они убрали несколько металлических штырей, но все равно просят жителей города быть внимательными.
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