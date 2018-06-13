Очевидцы: в бийском парке в землю воткнули штыри, пострадала женщина

ЧП произошло 10 июня. Бийчане сообщают, что штыри кто-то воткнул в дорожки парка, чтобы на территорию не заезжали автомобили.

Женщина проткнула ногу, хотя была в босоножках с высокой платформой. Пострадавшая поехала в травмпункт.

В комментариях пользователи пишут, что они убрали несколько металлических штырей, но все равно просят жителей города быть внимательными.