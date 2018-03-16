Число активных клиентов Корпоративного блока Сбербанка превысило 2 млн

Интернет-банк "Сбербанк Бизнес Онлайн" использует более 1 млн компаний, в нем зарегистрировано свыше 3 млн активных пользователей. 99,6 % транзакций осуществляется в электронном виде.

Анатолий Попов,

старший вице-президент, руководитель блока "Корпоративный бизнес" Сбербанка:

"Рост числа клиентов — результат того, что Банк в прошлом году существенно улучшил свои сервисы для них и предложил новые. Мы запустили пакет услуг "Легкий старт" для начинающих предпринимателей с бесплатным обслуживанием. Был обновлен интернет-банк "Сбербанк Бизнес Онлайн". Клиенты получили быстрые расчеты внутри Банка, которые занимают не более 3–5 минут, и продолжительный 20-часовой операционный день. Расширилась линейка сервисов для развития бизнеса, их уже более двадцати — от бесплатного CRM и онлайн-бухгалтерии до сервиса гарантированных расчетов".

Также Корпоративным блоком Сбербанка в 2017 году был создан Центр корпоративных решений на базе шести площадок в различных субъектах РФ. Его задача — оказывать всестороннюю оперативную поддержку и сопровождение клиентов — юридических лиц. Более миллиона корпоративных клиентов Сбербанка получают справочно-информационное и операционное обслуживание, поддержку в решении вопросов в области комплаенс и внешнеэкономической деятельности, новые продукты и услуги.

Банк постоянно совершенствует и упрощает кредитные процессы, применяя самые передовые технологии: модели анализа данных с помощью Big Data, роботизацию ручных операций. В результате 51 % клиентов крупного и среднего бизнеса получают решение по кредитам менее чем за 5 дней, 53 % входящего потока малого и микробизнеса — решение менее чем за час в рамках смарт-кредитования.

Важным направлением работы Корпоративного блока Сбербанка является активное участие в программах поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемых государственными институтами. Доля Банка на рынке кредитования с господдержкой малого и среднего предпринимательства (субсидии, гарантии/поручительства) по результатам 2017 года составляет более 30 %.

К концу 2017 года остаток кредитов малого и среднего предпринимательства в 1,3 трлн руб. превысил докризисный уровень. Годовой прирост портфеля составил более 200 млрд руб., объем выдач кредитов МСП за 2017 год увеличился на 60 % по сравнению с 2016-м и достиг 1,3 трлн руб.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.