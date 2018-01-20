Число избирателей в Алтайском крае уменьшилось на 10 тысяч человек

На выборах президента России в Алтайском крае смогут проголосовать 1 млн 860 тысяч 508 избирателей. Такие данные приводит краевой центризбирком. Это на 10 тысяч меньше, чем полгода назад.
1 июля 2017 года в списке избирателей было зарегистрировано на 10,3 тысячи человек больше. Год назад в крае было 1 млн 877 тысяч 163 избирателя.
В Барнауле зарегистрировано 515 476 избирателей. Среди городских округов самыми многочисленными стали Бийск — 166 451 человек, Рубцовск — 102 540 человек, Новоалтайск — 58 404 избирателя.
Намного меньше жителей старше 18 лет оказалось в Заринске — 37 512 человек. В Славгороде зарегистрировали 31 728 избирателей, в Алейске 20 808 человек, в Яровом — 13 768 человек, в Белокурихе — 12 314 избирателей. Самый малочисленный из городов — ЗАТО Сибирский (7 921 человек).
Из районов лидерами по числу избирателей оказались: Каменский (40 540 человек), Первомайский (40 339 человек) и Тальменский (35 454 человека). Самый малочисленный — Суетский район, там проживают 3 777 избирателей.
Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.