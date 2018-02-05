Читатели altapress.ru могут получить годовой запас муки и растительного масла

Стать участником конкурса очень просто. С 5 по 11 февраля 2018 года необходимо отправить свой рецепт к нам в редакцию, воспользовавшись специальной формой, не забыв указать свое имя, фамилию и контактные данные. Заполняя форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.

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С 12 по 15 февраля 2018 года мы выложим все присланные рецепты на сайт. В течение масленичной недели наши читатели смогут опробовать их у себя на кухне и проголосовать на наиболее понравившийся.

Итоги конкурса мы объявим 16 февраля 2018 года на сайте altapress.ru, а 18 февраля, во время празднования Масленицы в парке "Лесная сказка", которое традиционно проводит ИД "Алтапресс" мы будем вручать призы победителям на главной сцене праздника мероприятия. Сразу скажем: победителей будет трое. За первое место "Юг Сибири" готов вручить годовой запас растительного масла и муки (по 12 упаковок того и другого), за второе — полугодовой (по 6 упаковок муки и масла), за третье — квартальный (по 3 упаковки муки и масла).

Вся подаренная продукция произведена крупнейшими предприятиями, расположенными на территории Сибири. Компания "Юг Сибири" является официальным дистрибьютером продукции крупнейших маслоэкстракционных заводов и мукомольного производства Алтайского края. Жителям региона уже полюбилась продукция под торговой маркой "Янтарь Алтай" и "Алтай Каравай".

Организатор: ООО "Издательский дом "Алтапресс"

Даты проведения: с 05.02.2018 до 18.02.2018 г

Информация об организаторе конкурса, о правилах и сроках и порядке проведения, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте altapress.ru