ЧП в МВД: 1,5 миллиона российских паспортов оказались недействительными

Если общегражданский паспорт не проходит проверку действительности на портале управления МВД России по вопросам миграции, то гражданину могут отказать в предоставлении банковских услуг. Если гражданин считает, что его документ действителен, то он может сообщить об ошибке.

К вечеру 31 мая счетчик недействительных документов показывал 1 476 814. В издании отмечают, что это число показывает количество паспортов, которые ошибочно признаны недействительными. По данным "Коммерсанта", с 1997 по 2006 год информация о выданных паспортах хранились в разных базах ФМС. В 2016 году ведомство расформировали, а базы данных начали объединять в одну — этот процесс стал причиной сбоя.

Комментарий МВД:

— В связи с отсутствием на тот момент должной технической возможности при загрузке информации из разных учетов статус некоторых паспортов поменялся с "действителен" на "недействителен".

Россиянам, столкнувшимся с этой проблемой, необходимо зайти на сайт МВД в раздел "Проверка по списку недействительных российских паспортов". При выявлении ошибки её устранят в кратчайшие сроки в территориальных органах ведомства, передает Life.ru.