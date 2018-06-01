ЧП в МВД: 1,5 миллиона российских паспортов оказались недействительными

Из-за технического сбоя как минимум 1,5 миллиона паспортов россиян считаются недействительными в базе данных ЕИАС "Российский паспорт", сообщает "Коммерсант".
Если общегражданский паспорт не проходит проверку действительности на портале управления МВД России по вопросам миграции, то гражданину могут отказать в предоставлении банковских услуг. Если гражданин считает, что его документ действителен, то он может сообщить об ошибке.
К вечеру 31 мая счетчик недействительных документов показывал 1 476 814. В издании отмечают, что это число показывает количество паспортов, которые ошибочно признаны недействительными. По данным "Коммерсанта", с 1997 по 2006 год информация о выданных паспортах хранились в разных базах ФМС. В 2016 году ведомство расформировали, а базы данных начали объединять в одну — этот процесс стал причиной сбоя.
Комментарий МВД:
— В связи с отсутствием на тот момент должной технической возможности при загрузке информации из разных учетов статус некоторых паспортов поменялся с "действителен" на "недействителен".
Россиянам, столкнувшимся с этой проблемой, необходимо зайти на сайт МВД в раздел "Проверка по списку недействительных российских паспортов". При выявлении ошибки её устранят в кратчайшие сроки в территориальных органах ведомства, передает Life.ru.
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