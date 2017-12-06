Что дают "по три рубля с квадрата" или Как провели капремонт в отдельно взятом доме

Цена вопроса

"Раньше в нашем доме зимой было холодно. Как мороз — люди включают обогреватели. И провода горели. Потом с отоплением дела наладились, но проблема осталась", — рассказывает Сергей Козырев.

Жильцы этого дома не раз собирали дополнительные суммы на капремонт еще по старой барнаульской программе. Когда большинство горожан платили меньше рубля с квадратного метра, здесь решились сдавать по три рубля с "квадрата". Зато привели в порядок отмостку и начали менять окна.

Но сколько ни обсуждали на совете дома тему ремонта электроснабжения, упирались в деньги. Ведь цена вопроса — больше 2 млн рублей. Накопить такую сумму девятиэтажному трехподъездному дому, наверное, по силам. Но дело это долгое. А менять проводку нужно было вчера.

Фасад не главное

Решение, казалось бы, давала региональная программа капремонта на 2014–2043 годы, утвержденная постановлением администрации края от 27 марта 2014 года за номером 146.

Суть ее в том, что собственники квартир и нежилых помещений накапливают взносы в специальном фонде — такой общей копилке, из которой по очереди финансируют определенный вид капремонта в отдельных домах.

За 30 лет такой механизм должен был позволить провести полный капремонт всего многоквартирного жилфонда края. Программу капремонта составили и утвердили.

Однако на первом этапе в доме на Красноармейском, 67 запланировали ремонт фасада. Да еще и на 2019–2015 годы. "А фасад для нас — не главное", — говорит управдом.

Использовал случай

Сергей Козырев рассказывает, что дважды получал награды от города — один раз как лучший председатель совета дома, второй — за лучшее благоустройство двора.

И каждый раз использовал этот случай для того, чтобы объяснить городским властям, что важнее: "Я говорил: фасад отремонтировать — это не дешевле ремонта электрики. Представьте, что мы сейчас покрасим машину, а завтра у нее замкнется проводка, и машина сгорит".

К его аргументам власти прислушались. И в том, что надо сменить вид работ в доме и сдвинуть сроки на более ранние, ему удалось убедить. Документы передали региональному оператору "Фонд капремонта Алтайского края".

"Когда летом к нам приехала комиссия от регоператора, она убедилась, что я не зря паниковал: в подвале все сгорело, и провод, который там проходит, никак не выдержит минимальных нагрузок", — продолжает управдом. По его словам, эта задача — убедить власти в том, что для дома важнее, — была самой трудной частью проекта.

Дали добро

"Представитель регоператора дал добро, и летом мы эту машину запустили", — рассказывает управдом. А вскоре в дом приехал проектировщик, а затем и сметчик, и, наконец, подрядчик, отобранный по конкурсу.

Работа шла три месяца. К осени в доме поменяли все электрооборудование и электроснабжение дома до дверей в квартиры. Поставили новые счетчики (и индивидуальные, и общедомовые), заменили кабель на более мощный, рассчитанный на современные нагрузки. Установили датчики движения на освещение в подъездах.

Гарантию подрядчик дал на пять лет. "Подрядчик мне понравился. Руководитель молодой, ответственный. Он оставил свой номер телефона и сказал: если что-то будет не так, звоните мне напрямую — исправим. А у нас сразу три плафона в подъезде сгорели. Приехали люди от фирмы-подрядчика, сняли плафоны и отправили их на завод", — продолжает управдом.

Две недели потребовалось, чтобы доказать, что это заводской брак. А тем временем подрядчик установил новые плафоны. "Ремонт нам сделали почти на 2,5 млн рублей. Технический директор регоператора Александр Морозов сказал, что такого взаимопонимания между подрядчиком и собственниками давно не видел", — рассказал Сергей Козырев.

Индивидуальный подход

В том, что управдому удалось добиться изменения вида работ и срока капремонта, сыграли роль не только его настойчивость и железные аргументы, но и высокий уровень собираемости взносов на капремонт. "На тот момент, когда в городе была собираемость 93%, у нас она достигла 98%", — объясняет собеседник "СК".

Вообще-то, в первые месяцы действия краевой программы капремонта доверяли этому новому механизму далеко не все. К примеру, в 2015 году собираемость взносов по краю составляла 67%, пояснили в минстройтрансе края. Сейчас более 85%.

Но 85% — это тоже не все. Поэтому регоператор сейчас активно занимается взысканием долгов. По данным минстройтранса края, собственникам помещений направили более 11,5 тыс. предупреждений о задолженности. Сумма претензий — более 71 млн рублей.

Ну а в доме на Красноармейском, 67 с первых же месяцев действия краевой программы капремонта собираемость была не ниже 90%. "Когда меня спросил один корреспондент, как нам это удается, я пошутил: беру кувалдочку..." — смеется Сергей Козырев.

Если же серьезно, то работа эта здесь налажена так. Управдом лично разносит квитанции по квартирам, знает каждого должника. Обзванивает людей уже 15-го числа, напоминает, выясняет причины долга, разбирается, если жилец с чем-то в квитанции не согласен. "Сейчас у нас только одна должница. Она ухаживает за престарелой тетей, берет у нее деньги на оплату ЖКХ и не платит, пришлось даже повесить в подъезде объявление: “позор должнику”", — сетует Козырев.

Новые планы

По данным регоператора на конец ноября, с начала действия региональной программы капремонта в крае сделали отдельные виды ремонта в 694 многоквартирных домах. Из них в 2017 году "откапиталили" уже 353 дома (по данным на конец ноября), затратив на это 1,078 млрд рублей, рассказали в регоператоре. Это 74% от запланированного объема на 2017 год.

Самые распространенные виды работ — ремонт фасада, крыши и фундамента (более 500 домов) и замена инженерных коммуникаций (более 100).

"В конце лета нам отремонтировали фундамент. Частично восстановили кирпичную кладку, потому что со временем стены возле цоколя начали разрушаться. Сделали отмостку вокруг дома", — сообщила, например, Людмила Скворцова, представитель собственников дома на ул. Благовещенской, 2 на сайте регоператора.

В ТСЖ дома на улице Попова, 26 утеплили фасад, использовав современную систему утепления "Термоленд" — она позволяет тратить на обогрев дома меньше тепла, обеспечивая оптимальный уровень влажности в квартирах.

Несколько реже меняют или ремонтируют лифты. Между тем как раз об установке новых лифтов сейчас всерьез размышляет Сергей Козырев.

В одиночку не накопим

Жильцы этого дома уже скидывались на диагностику и частичный ремонт лифтов. Но в 2019 году срок их службы закончится — стало быть, их остановят. "И тогда придется собирать деньги — это 6–7 млн рублей. Конечно, в короткие сроки таких денег мы не наберем", — рассуждает управдом.

Сложности при сборе денег на лифты давно известны: жильцы первых этажей нередко отказываются сдавать дополнительные деньги — мы, дескать, пешком ходим. Хотя лифт — коллективное имущество владельцев помещений, где бы они ни жили, и нести бремя ответственности за него обязан каждый.

"Копилка" в фонде капремонта эти вечные дискуссии вообще снимает.

И наш собеседник уже обратился к регоператору с просьбой включить в краевую программу замену лифтов в его доме. Там его обнадежили. "Я сказал: благодаря вам наш дом сверкает, но не горит. Там все поняли. И тогда мы договорились: я приду в начале нового года, чтобы узнать, как правильно оформить все документы на лифты", — рассказывает управдом.

Цифры и факты Более 2,2 млрд рублей поступило на счет регоператора края с начала реализации краевой программы.

8741 многоквартирный дом, где проживает более 930 тысяч человек, планируется отремонтировать за 2014–2043 годы, в том числе 2883 дома в Барнауле.

В 136 домах Барнаула проведены отдельные виды капремонта (в одном завершаются) по плану на 2016–2017 годы.

258 домов Барнаула — в плане капремонта на 2017–2019 годы. Источник: минстройтранс Алтайского края, администрация Барнаула.

Растет доверие к программе

Андрей Голубцов,

замминистра строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства:

Сегодня собираемость взносов на капремонт составляет по краю 85,2%. С каждым годом этот показатель увеличивается. Можно сделать вывод о том, что степень доверия жителей к реализации программы растет. Так, собираемость взносов в 2015 году составляла 67%, а в последующие годы ее уровень ниже 85% уже не опускался.

Собираемость взносов в районах края

Лидеры

Благовещенский район — 81,1%, Каменский район — 83,9%, Кулундинский район — 85,4%, Мамонтовский район — 77,4%, Михайловский район — 76%; Новичихинский район — 91,9%; Петропавловский район — 81,4%, Родинский район — 75,7%.

Аутсайдеры

В восьми муниципальных образованиях собираемость ниже 40%: Заринский район — 30,76%, Завьяловский район — 34,4%, Смоленский район — 36,2%; Усть-Калманский район — 37,3%, Алейский район — 37,4%, Тюменцевский район — 38,5%, Быстроистокский район — 38,4%, Егорьевский район — 39,8%.

Справка

Некоммерческая организация "Региональный оператор Алтайского края “Фонд капитального ремонта многоквартирных домов”" создана для контроля за средствами собственников, на которые осуществляется ремонт многоквартирных домов, отбора проектных и подрядных организаций, специалистов строительного контроля на объектах.

Цифра

481 многоквартирный дом в крае планируется отремонтировать в 2017 году на сумму более 1,3 млрд рублей.

Наталья Виноградова