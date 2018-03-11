Что делать, если газовый счетчик ничего не показывает?

Олег из Барнаула спрашивает: "Недавно хотел передать показания газового счётчика, но на нём ничего не отображается. Куда обратиться? Как платить, если он ничего не показывает?"
В компании "Алтайкрайгазсервис" сообщили:
— В вашем случае необходимо заменить прибора учёта. Заявку на демонтаж/установку счётчика вы можете сделать по бесплатному телефонам 8-800-700-79-04, 8 (3852) 501-347. Начисления по услуге "газоснабжение" за период с момента передачи вами последних показаний и до момента установки нового прибора учёта будут производиться исходя из объёма среднемесячного потребления газа. Сумма начисления будет отображена в квитанции на оплату коммунальных услуг за прошедший расчётный период.
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