Что делать, если газовый счетчик ничего не показывает?

Сегодня, 15:27.
Потребитель

Олег из Барнаула спрашивает: "Недавно хотел передать показания газового счётчика, но на нём ничего не отображается. Куда обратиться? Как платить, если он ничего не показывает?"

Газ.
Газ. Фото: Steven Depolo, CC BY 2.0, part from original.

В компании "Алтайкрайгазсервис" сообщили:

— В вашем случае необходимо заменить прибора учёта. Заявку на демонтаж/установку счётчика вы можете сделать по бесплатному телефонам 8-800-700-79-04, 8 (3852) 501-347. Начисления по услуге "газоснабжение" за период с момента передачи вами последних показаний и до момента установки нового прибора учёта будут производиться исходя из объёма среднемесячного потребления газа. Сумма начисления будет отображена в квитанции на оплату коммунальных услуг за прошедший расчётный период.

Чтобы получить ответ на свой вопрос на страницах газеты "Маркер-Экспресс" или на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru.

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