Что делать, если газовый счетчик ничего не показывает?

— В вашем случае необходимо заменить прибора учёта. Заявку на демонтаж/установку счётчика вы можете сделать по бесплатному телефонам 8-800-700-79-04, 8 (3852) 501-347. Начисления по услуге "газоснабжение" за период с момента передачи вами последних показаний и до момента установки нового прибора учёта будут производиться исходя из объёма среднемесячного потребления газа. Сумма начисления будет отображена в квитанции на оплату коммунальных услуг за прошедший расчётный период.