Что отпраздновать 14 февраля, если нет любви

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День психически больных людей

Для немцев 14 февраля в первую очередь День всех сумасшедших, ведь святой Валентин — покровитель психически больных. В немецких часовнях в этот день проходят специальные богослужения с молитвами за упокой души Валентина и за здравие больных с психическими отклонениями. Санитары и врачи в этот день украшают лечебницы алыми лентами и маленькими образами ангелочков.

День рождения YouTube

Сервис видеохостинга, где любой пользователь может добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи, родился 14 февраля 2005 года. Сервис основали трое экс-работников PayPal. Первое видео — 18-секундный ролик любительской съемки американца Д.Карима в зоопарке Сан-Диего – на YouTube было размещено 23 апреля 2005 года. Русская версия сервиса заработала 14 ноября 2007 года.

Праздник виноградарей

Тому же Трифону посвящен болгарский праздник виноградарей — Трифон Зарезан. Традиция празднования уходит в античные времена, когда болгарские земли заселяли племена фракийцев. Предки современных болгар переняли фракийские традиции виноделия и виноградарства. По традиции, в этот день подрезали лозы, чтобы получить осенью большой урожай. Сейчас День святого Трифона празднуют не только виноградари, но и садовники, огородники и владельцы винных таверн.

День святых Кирилла и Мефодия

Кирилл и Мефодий — просветители славян, покровители Европы, создатели славянской азбуки. Католическая церковь чтит их память 14 февраля. В 861 году император Михаил III отправил братьев в Великую Моравию, одно из крупнейших государств Средней Европы того времени. Эта миссия была организована по просьбе моравского князя Ростислава (846 — 879 года), который стремился ограничить в княжестве влияние немецкого духовенства и хотел, чтобы христианское учение проповедовалось на понятном славянам языке, а не на латыни.

Международный день дарения книг

Ежегодно, начиная с 2012 года, 14 февраля отмечается Международный день дарения книг (International Book Giving Day), который объединяет тех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к чтению. Праздник стал международным не только по причине масштаба идеи, но и потому, что корнями вышел из народа: инициатива появления Дня принадлежит обычной американке Эмми Бродмур – основательнице сайта детской книги в США.

День святого Трифона

Православные в этот день отмечают день святого мученика Трифона. Этот человек родился в Фригии (область Малой Азии). В детстве он пас гусей и образования не получил. Но Трифон еще ребенком получил дар изгонять бесов и исцелять от недугов. Однажды Трифон спас жителей села от голода: силой детской молитвы святой заставил уйти вредных насекомых, истреблявших посевы. На основании этого чуда в Церкви установлен особый чин молитвенного обращения к святому Трифону, который совершается при нападении вредителей на посевы или насаждения.

День компьютерщика

Неофициальный, но широко отмечаемый в профессиональном мире День компьютерщика выпадает именно на 14 февраля. В этот день, в 1946 году, научному миру и всем заинтересованным представили первый действительно работающий над практическими задачами электронный компьютер ENIAC I (Electrical Numerical Integrator And Calculator).

ENIAC I был необходим для проведения военных расчетов, планирования и программирования, так что его проектирование и производство спонсировала американская армия. Компьютер был проработал ровно до 23:45 минут 2 октября 1955 года, после его разобрали