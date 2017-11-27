Житель Алтая, воевавший на Донбассе, дал первые комментарии в украинском суде

Заседание провели в Новоайдарском суде. Кроме Агеева на скамье подсудимых оказались два гражданина Украины Богдан Венгер и Даниил Гладков. Еще один плененный вместе с Агеевым украинский гражданин Андрей Стоянов согласился на сделку со следствием и признал свою вину. Он уже осужден на 6 лет.

Агеев все заседание сидел с капюшоном на голове. С ним немного пообщались журналисты. По данным "Радио Свобода", Агеев уклончиво ответил на вопрос, поехал бы еще на Донбасс, если бы знал о последствиях. Сайт Ua.newwest.media приводит этот разговор так:

— Вы бы поменяли свое решение тогда, если бы знали, чем все закончится?

— Чтобы этого не случилось?

— Да.

— Ну, не знаю... Конечно, не хотелось бы, чтобы это все повторилось и это все произошло... Но, наверное, да, поехал бы.

Виктор также рассказал, что чувствует себя нормально и недавно общался с матерью, две недели назад его посещал российский консул. Также Агеев надеется на обмен.

Само заседание продлилось недолго: не явился адвокат одного из подсудимых. Поэтому суд перенесли на 13 декабря.

Виталий Воронко, адвокат Виктора Агеева и еще одного из его подельников, заявил, что его подзащитные вину не признают. Если суд докажет вину подсудимых, то им грозит наказание в виде лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

По данным Gordonua.com, "российское консульство отказалось оплачивать услуги частного адвоката, с которым подписала договор мама Виктора Агеева. Поэтому сейчас интересы Виктора, а также Богдана Венгера и Даниила Гладкова, в суде представляет государственная защита".

Прокурор Алексей Мохорт, представляющий сторону обвинения в этом деле, сказал, что на момент пленения Виктор Агеев уже не был военнослужащим российской армии, в чем уроженца Алтая обвиняли ранее в украинских СМИ и соцсетях. Речь прокурора приводит Inforesist.org:

Агеев уволился из армии РФ после того, как отслужил "срочку". Сидел в своем селе в Алтайском крае, занимался рекламой, ему платили 10 тысяч рублей. А в ЛНР пообещали 40 тысяч.

Украинские правозащитники также сообщили, что следствию не удалось доказать, что Виктор Агеев является действующим контрактником вооруженных сил России, пишет Gordonua.com.

История плена

По данным Русской службы Би-би-си, разведчик Виктор Агеев попал в плен 24 июня в районе села Желобок Славяносербского района в результате столкновения бойцов украинской 93-й отдельной механизированной бригады и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики.

В 2015–2016 годах Агеев проходил срочную службу в Новочеркасске Ростовской области. Затем отправился на службу по контракту. Однако в Министерстве обороны России заявили, что Виктор Агеев не проходил военную службу по контракту, а в мае 2016 года, после прохождения срочной службы, был уволен в запас. "Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту является вымыслом украинских пропагандистов", — цитировала сообщение Минобороны Газета.ру.

В свою очередь Росбалт цитировал первого вице-спикера Верховной рады Украины Ирину Геращенко: "Мы ожидаем, что власти РФ признают его присутствие в Украине, суд должен определить меру его преступления <...>, потому что это факты российского военного присутствия на Донбассе".