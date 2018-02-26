Что такое "Финские дачи" в горах Алтая?

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"Финские дачи" на Алтае это:

новые коттеджи и шале, отдых в которых наполняет энергией и зарядом бодрости. В каждом номере - туалет, душ, кухня и спальные комнаты с подогреваемыми полами;

ресторан на более 100 персон, где опытный шеф-повар готовит лучшие блюда европейской кухни. VIP-комнаты с камином и внушительная карта бара помогут создать великолепную атмосферу;

изобилие хвойных и пихтовых деревьев, целебный горный воздух и живописный берег Катуни;

возможность поправить здоровье при помощи массажа и фитобочки;

комплекс бассейнов (5 для взрослых и 2 для детей), баня;

просторный бильярдный зал на целую компанию;

беседки, оборудованные казаном и мангалом – бесплатно;

"шведский стол" за завтрак включен в стоимость проживания;

детские площадки и спортивные уголки;

сезонные развлечения: зимой – горка, каток, прокат сноутюбов; летом – велосипеды, рафтинг, моторные лодки;

экскурсии, трансфер, услуги аниматора и другие виды индивидуального сервиса.

У нас можно останавливаться с животными! Ждём Вас круглый год!

"Финские Дачи" расположены в селе Соузга, в 30 км от Горно-Алтайска по Чуйскому тракту.

СКИДКА 30% ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ НА МАРТ. * * предложение действительно на момент публикации

Телефон: 8-913-693-03-23, 8-960-967-54-20

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