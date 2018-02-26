Что такое "Финские дачи" в горах Алтая?

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Туркомплекс премиум-класса "Финские дачи" приглашает вырваться из суеты рабочих дней и насладиться красотами алтайской природы, а также комфортом европейского уровня. В этом "кусочке Финляндии" есть все для отличного семейного отдыха и уик-энда в компании друзей.

Туркомплекс премиум-класса "Финские дачи" . Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи" .
Туркомплекс премиум-класса "Финские дачи" . Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи" .
Туркомплекс премиум-класса "Финские дачи" . Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи" .
Туркомплекс премиум-класса "Финские дачи" . Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи" .
Туркомплекс премиум-класса "Финские дачи" . Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи" .
Туркомплекс премиум-класса "Финские дачи" . Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи" .
Туркомплекс премиум-класса "Финские дачи" . Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи" .
Туркомплекс премиум-класса "Финские дачи" . Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи" .
Что такое "Финские дачи" в горах Алтая? Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи".
Туркомплекс премиум-класса "Финские дачи" . Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи" .
Туркомплекс премиум-класса "Финские дачи" . Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи" .
Туркомплекс премиум-класса "Финские дачи" . Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи" .
Туркомплекс премиум-класса "Финские дачи" . Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи" .
Туркомплекс премиум-класса "Финские дачи" . Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи" .
Туркомплекс премиум-класса "Финские дачи" . Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи" .
Туркомплекс премиум-класса "Финские дачи" . Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи" .
Туркомплекс премиум-класса "Финские дачи" . Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи" .
Туркомплекс премиум-класса "Финские дачи" . Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи" .
Туркомплекс премиум-класса "Финские дачи" . Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи" .
Туркомплекс премиум-класса "Финские дачи" . Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи" .
Что такое "Финские дачи" в горах Алтая? Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи".
Что такое "Финские дачи" в горах Алтая? Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи".
Что такое "Финские дачи" в горах Алтая? Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи".
Что такое "Финские дачи" в горах Алтая? Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи".
Что такое "Финские дачи" в горах Алтая? Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи".
Что такое "Финские дачи" в горах Алтая? Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи".
Что такое "Финские дачи" в горах Алтая? Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи".
Что такое "Финские дачи" в горах Алтая? Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи".
Что такое "Финские дачи" в горах Алтая? Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи".
Что такое "Финские дачи" в горах Алтая? Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи".
Что такое "Финские дачи" в горах Алтая? Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи".
Что такое "Финские дачи" в горах Алтая? Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи".
Что такое "Финские дачи" в горах Алтая? Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи".
Что такое "Финские дачи" в горах Алтая? Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи".
Что такое "Финские дачи" в горах Алтая? Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи".
Что такое "Финские дачи" в горах Алтая? Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи".
Что такое "Финские дачи" в горах Алтая? Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи".
Что такое "Финские дачи" в горах Алтая? Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи".
Что такое "Финские дачи" в горах Алтая? Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи".
Что такое "Финские дачи" в горах Алтая? Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи".
Что такое "Финские дачи" в горах Алтая? Фото: Архив туркомплекса премиум-класса "Финские дачи".

"Финские дачи" на Алтае это:

  • новые коттеджи и шале, отдых в которых наполняет энергией и зарядом бодрости. В каждом номере - туалет, душ, кухня и спальные комнаты с подогреваемыми полами;
  • ресторан на более 100 персон, где опытный шеф-повар готовит лучшие блюда европейской кухни. VIP-комнаты с камином и внушительная карта бара помогут создать великолепную атмосферу;
  • изобилие хвойных и пихтовых деревьев, целебный горный воздух и живописный берег Катуни;
  • возможность поправить здоровье при помощи массажа и фитобочки;
  • комплекс бассейнов (5 для взрослых и 2 для детей), баня;
  • просторный бильярдный зал на целую компанию;
  • беседки, оборудованные казаном и мангалом – бесплатно;
  • "шведский стол" за завтрак включен в стоимость проживания;
  • детские площадки и спортивные уголки;
  • сезонные развлечения: зимой – горка, каток, прокат сноутюбов; летом – велосипеды, рафтинг, моторные лодки;
  • экскурсии, трансфер, услуги аниматора и другие виды индивидуального сервиса.

У нас можно останавливаться с животными! Ждём Вас круглый год!

"Финские Дачи" расположены в селе Соузга, в 30 км от Горно-Алтайска по Чуйскому тракту.

СКИДКА 30% ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ НА МАРТ. *

* предложение действительно на момент публикации

Телефон: 8-913-693-03-23, 8-960-967-54-20

Подробнее смотрите на сайте финская-дача.рф

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