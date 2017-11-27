Что такое виртуальная АТС и зачем она нужна компании.

Использование виртуальной (или "облачной") АТС уже не является чем-то новым и неизведанным. Виртуальная АТС – это офисная АТС… только виртуальная. И с очень большим набором возможностей.
Ее функционал настолько широк, что позволяет решать совершенно разные задачи. Главная цель – сделать телефон удобным инструментом работы, упростить связь компании с внешним миром (клиентами, партнерами) и внутри (между сотрудниками в одном офисе и в разных филиалах, в режиме удаленной работы и в поездках).
Первый вопрос, который возникает на этапе подключения виртуальной АТС – как и какими функциями можно воспользоваться, чтобы это было просто и понятно. Как правило, в реализации этой задачи готовы оказать помощь менеджеры и технические специалисты оператора. Компания-заказчик должна подробно объяснить, как должны обрабатываться входящие и исходящие звонки, а специалисты подобрать нужные функции, настроить их на АТС и проверить. В дальнейшем настройку АТС будут выполнять те же специалисты оператора, хотя при желании и наличии специалиста все это можно делать самостоятельно через личный кабинет.
Второй вопрос, который встает перед компанией: куда включить телефонные аппараты? Ведь провод от телефона идет, а самой АТС нет. Компании нужно где-то взять, установить и настроить абонентские терминалы. Наиболее простым решением будет использование шлюзов, предоставленных оператором. Это позволяет не только избежать любых затрат на оборудование, но и перекладывает все проблемы с настройкой и наладкой на оператора.
Итак, основная польза от использования виртуальной АТС – это:
- удобство и простота;
- подключение номеров разных операторов связи и разных городов;
- экономия (уменьшение расходов на оборудование, технического специалиста, бесплатная связь между сотрудниками, сокращение количества телефонных номеров и абонентской платы за них);
- статистика позволяет оценить эффективность рекламы, эффективность работы сотрудников и отделов;
- услуга "Запись разговоров" дополняет статистику возможностью конкретизировать пожелания, претензии, вопросы клиентов;
- услуга "Оценка качества обслуживания" дает возможность увидеть количество довольных/ не довольных общением клиентов.
Компания "ДиалогСибирь-Барнаул" приглашает новых и существующих клиентов подключить виртуальную АТС.
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