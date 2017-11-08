Что ждет экономику России и бизнес в 2018-м: прогноз Михаила Делягина

По опыту мы знаем, что выборный год – всегда особенный и что после выборов экономическая ситуация в стране может значительно поменяться. Наличие видения вариантов развития событий – это то, что очень необходимо бизнесу для выработки адекватной стратегии.
29 ноября в Новосибирске состоится форум для первых лиц с участием ведущего стратегического консультанта России, экономиста Михаила Делягина – "Политико-экономический и финансовый прогноз – 2018".
В программе форума: итоги 2017 года, а также прогноз на 2018 год:
- Что ждет экономику России в 2018 году.
- Прогноз мировой и российской экономической динамики.
- Новые условия – новые объективные требования к бизнесу.
- Какую стратегию предстоит выбрать бизнесу, характер развития: где будут деньги, когда их не будет.
- Перспективы самооздоровления государства: есть или нет шанс на оздоровление.
Об этом и многом другом Михаил Делягин поговорит с участниками форума.
Объективная информация, которой нет в СМИ.
Собственники, руководители, директора, топ-менеджеры бизнеса. Приглашаем вас принять участие в форуме.
Дата проведения: 29 ноября 2017 года в Новосибирске
Участие платное, обязательна предварительная регистрация участников.
Стоимость участия — от 5900 руб./чел. при оплате до 15 ноября 2017 г.
Записаться на форум или узнать больше
Тел.: (383) 240-80-25, 263-15-11
E-mail: info@business-trener.ru
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