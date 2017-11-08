Что ждет экономику России и бизнес в 2018-м: прогноз Михаила Делягина

29 ноября в Новосибирске состоится форум для первых лиц с участием ведущего стратегического консультанта России, экономиста Михаила Делягина – "Политико-экономический и финансовый прогноз – 2018".

В программе форума: итоги 2017 года, а также прогноз на 2018 год:

Что ждет экономику России в 2018 году.

Прогноз мировой и российской экономической динамики.

Новые условия – новые объективные требования к бизнесу.

Какую стратегию предстоит выбрать бизнесу, характер развития: где будут деньги, когда их не будет.

Перспективы самооздоровления государства: есть или нет шанс на оздоровление.

Об этом и многом другом Михаил Делягин поговорит с участниками форума.

Объективная информация, которой нет в СМИ.

Собственники, руководители, директора, топ-менеджеры бизнеса. Приглашаем вас принять участие в форуме.

Дата проведения: 29 ноября 2017 года в Новосибирске

Участие платное, обязательна предварительная регистрация участников.

Стоимость участия — от 5900 руб./чел. при оплате до 15 ноября 2017 г.

Записаться на форум или узнать больше

Тел.: (383) 240-80-25, 263-15-11

E-mail: info@business-trener.ru

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