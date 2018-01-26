Что ждет зрителей на культовом шоу "Ночь пожирателей рекламы" в Барнауле? 18+

2 февраля 2018 года в кинотеатре "Киномир Арена" (Павловский тракт, 188, 4-й этаж) пройдет легендарное шоу рекламных роликов всех стран "Ночь пожирателей рекламы". Барнаульцы впервые увидят на большом экране рекламные короткометражки из частной коллекции - "Синематеки" Жана-Мари Бурсико. Каждый ролик – это маленький шедевр, который способен навсегда изменить отношение к рекламе и привести в восторг каждого зрителя.
Главная тема этой "ночи" – любовь, как в общем смысле этого слова, так и любовь к хорошей рекламе. На большом экране вы увидите ролики, которые отражают особенности взаимоотношений между мужчиной и женщиной – главного противостояния всех времен.
"Ночь пожирателей рекламы" — это уникальное шоу, проходящее нон-стоп всю ночь напролет. Старт шоу даст барнаульский кавер-бэнд GROO. Продолжат развлекательную программу конкурсы от Kennedy’s coffee, барбершопа "ФИРМА", салона Vitrage и других партнеров мероприятия. "Союз-Авто" разыграет 150 литров бензина, а туристический центр "Горная аптека" проведет дегустацию и познакомит с ассортиментом марки "Алтайский букет". Также гости смогут попробовать напитки от бара "Эльбрус". И это еще не все! Вы увидите фееричное серебряное шоу от Ольги Моруновой и световые картины от AltShow. Кроме того, для всех участников "ночи" будут работать тематические фотозоны от "Гольфстрима" и "та самая" фотозона с афиши мероприятия.
Показ пройдет 2 февраля в кинотеатре "Киномир Арена" с 22.00 до 5.00. Сбор гостей в 21.30. Вы еще успеваете купить билет!
Билеты можно приобрести на сайте www.kino-mir.ru и в кассе кинотеатра.
Справки по телефону: 8 (3852) 63-53-37.
Не пропустите масштабное событие в мире яркой, оригинальной и удивительной рекламы!
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