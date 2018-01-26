Что ждет зрителей на культовом шоу "Ночь пожирателей рекламы" в Барнауле? 18+

"Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Кавер-бэнд GROO. Фото: https://vk.com/public95960214. Кавер-бэнд GROO. Фото: https://vk.com/public95960214. Картина светом. Фото: https://vk.com/altshow. Световая картина. Фото: https://vk.com/altshow. Серебряное шоу. Фото: https://vk.com/o.morunova. Серебряное шоу. Фото: https://vk.com/o.morunova.

Главная тема этой "ночи" – любовь, как в общем смысле этого слова, так и любовь к хорошей рекламе. На большом экране вы увидите ролики, которые отражают особенности взаимоотношений между мужчиной и женщиной – главного противостояния всех времен.

"Ночь пожирателей рекламы" — это уникальное шоу, проходящее нон-стоп всю ночь напролет. Старт шоу даст барнаульский кавер-бэнд GROO. Продолжат развлекательную программу конкурсы от Kennedy’s coffee, барбершопа "ФИРМА", салона Vitrage и других партнеров мероприятия. "Союз-Авто" разыграет 150 литров бензина, а туристический центр "Горная аптека" проведет дегустацию и познакомит с ассортиментом марки "Алтайский букет". Также гости смогут попробовать напитки от бара "Эльбрус". И это еще не все! Вы увидите фееричное серебряное шоу от Ольги Моруновой и световые картины от AltShow. Кроме того, для всех участников "ночи" будут работать тематические фотозоны от "Гольфстрима" и "та самая" фотозона с афиши мероприятия.

Показ пройдет 2 февраля в кинотеатре "Киномир Арена" с 22.00 до 5.00. Сбор гостей в 21.30. Вы еще успеваете купить билет!

Билеты можно приобрести на сайте www.kino-mir.ru и в кассе кинотеатра.

Справки по телефону: 8 (3852) 63-53-37.

Не пропустите масштабное событие в мире яркой, оригинальной и удивительной рекламы!