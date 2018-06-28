Чтобы было надежно: на Барнаульской ТЭЦ-3 СГК завершен ремонт одного из котлов

За это время специалисты подрядной организации ликвидировали дефекты на оборудовании, провели контроль металла для обнаружения и устранения коррозии, что позволяет продлить срок эксплуатации котлоагрегата. Отметим, это сложная кропотливая работа, так как высота котлов на ТЭЦ-3 составляет 42 метра, примерно как у пятнадцатиэтажных домов. Особое внимание энергетики уделили барабану котла - в нем происходит разделение пара и воды. Также тщательно было исследовано состояние части паропровода. Весь комплекс проведенных работ позволяет гарантировать надежную эксплуатацию оборудования даже в самые крепкие морозы.

До конца года на Барнаульской ТЭЦ-3 планируется провести средний ремонт одного из котлов, капитальный ремонт турбины и текущие ремонты на двух котлах и двух турбинах. При этом уже сегодня энергетики ведут работы на котлоагрегате станции №5 и турбоагрегате №3.

Игорь Лузанов,

директор Алтайского филиала и Барнаульской ТЭЦ-3 СГК:

— Сейчас у нас идет активная фаза ремонтных работ. Большую часть оборудования мы приводим в порядок именно летом, когда подача тепловой энергии необходима лишь для подогрева горячей воды, поступающей в дома горожан. Однако часть работ мы будем завершать уже в ходе отопительного сезона. Ремонтная программа выстроена таким образом, чтобы станция круглый год могла покрывать необходимые городу и региону тепловые и электрические нагрузки.

Напомним, целом в этом году на ремонт генерирующего оборудования ТЭЦ краевой столицы Сибирская генерирующая компания направит около 890 млн рублей с учетом НДС.