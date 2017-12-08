Чтобы разрешить кризис, в "АлтайБаскете" сменят руководство и привлекут Павла Тулина 

Елена Лебедева,

начальник управления спорта и молодежной политики Алтайского края:

Несмотря на существующий дефицит внебюджетных поступлений, в команде все нормально: тренировочный процесс проходит в штатном режиме, бюджетное финансирование поступило вовремя, долги реструктуризируются и частично будут погашены из внебюджетных источников до завершения текущего года. Клуб продолжает выступление в первенстве России.

Уже известно, что пост директора "АлтайБаскета" покинет Михаил Панфилов. 7 декабря президиум региональной федерации баскетбола обсудил кандидатуры специалистов, которые готовы занять эту должность. В ближайшее время игрокам и болельщикам клуба будет представлен новый директор команды, которым с большой долей вероятности станет Виталий Мантлер, руководитель и тренер сильнейшего любительского баскетбольного клуба "Реванш" из Барнаула.

Новому руководителю предстоит проанализировать финансовое состояние клуба "АлтайБаскет" и провести активную работу по дополнительному привлечению внебюджетных средств. Кроме того, на исполкоме приняли решение о вхождении краевой федерации баскетбола в состав учредителей автономной некоммерческой организации "АлтайБаскет" с 1 января 2018 года. АНО была учреждена в середине лета 2017 года, когда было принято решение о смене формы собственности клуба.

Напомним, в начале недели появилась информация о плачевном финансовом состоянии "АлтайБаскета" и возможном роспуске команды. Размер дефицита обозначался в пределах 3,4 млн рублей. Объем финансирования клуба из бюджета составил по году 18,8 млн рублей. Свои обязательства край перед клубом выполнил. Недостающие средства "АлтайБаскет" должен был привлечь от спонсоров.

О том, почему клуб оказался в такой ситуации и как другие профессиональные команды решают проблемы с финансированием, читайте в следующем номере газеты "Свободный курс" в среду, 13 декабря.

