«Чугунная кочерга», тренировки в коридорах. Кто и как основал в Барнауле школу алтайского фехтования

«Великолепное владение клинком, кошачье передвижение, взрывные атаки, непробиваемые защиты, на этих боях с ними я казался себе обутым в сибирские пимы, а в руке у меня была не легкая сабля, а чугунная кочерга. Мне очень многое дал этот сбор», — рассказывал потом Феоктистов.