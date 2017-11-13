Уникальные 3D-панели для стен от алтайского производителя

3D панели. Фото: предоставлено рекламодателями. 3D панели. Фото: предоставлено рекламодателями. 3D панели. Фото: предоставлено рекламодателями. 3D панели. Фото: предоставлено рекламодателями. 3D панели. Фото: предоставлено рекламодателями. 3D панели. Фото: предоставлено рекламодателями.

Декоративные стеновые панели 3D: преимущества и недостатки

Декоративные 3D панели для стен универсальность, многообразность невероятных эффектов и многогранность рисунков рельефных 3D панелей подойдёт для органичного оформления интерьеров любых стилей. Благодаря новым 3D панелям интерьер буквально оживет и заиграет новыми красками. При желании его можно увеличить в объеме или задать новый стиль комнатам.

Преимущества: использование разных отделочных материалов;

экологически чистый материал, класс негорючий;

прочный,имеет повышенный запас стойкости по отношению к механическим и бытовым повреждениям;

не пропускает тепло и звуки в местах в местах соединения со стеной;

простой монтаж и уход на всем сроке эксплуатационного периода.

Недостатки: К единственному недостатку 3D панелей относится создание обрешёток для их надежного крепления. Создавая тем самым дополнительную объемность, что несомненно сказывается на пространстве. Поэтому в маленьких и небольших комнатах не рекомендуется устанавливать стеновые 3D панели.

Декоративные панели не нуждаются в создании специального микроклимата и особенном уходе. Протирать их можно влажными салфетками или мыть щадящими химическими средствами без абразивов.В чистке 3D панелей можно использовать пылесос или щетку с мягкими волокнами.

Огромное значение имеет нанесённый на материал рисунок. Вертикальное оформление 3D панели увеличит высоту стен, колонн, а горизонтальное наоборот скроет неуместные возвышенности. С целью декорирования стен отдают предпочтение мозаики либо объемным составляющим 3D панелей.

Разнообразные геометрические фигуры, параллельные и кривые линии, морские мотивы, живописные места и многое другое. Большинство производителей 3D панелей, знающих толк в эстетическом функционале трёхмерных изделий, предлагают заказывать их у себя по готовым эскизам.

чтобы установить декоративную панель не нужно доводить стены до идеального состояния (счищать старые обои, штукатурить, шпаклевать) – 3д материал легко монтируется на неровную поверхность;

затратив минимум времени вы обзаведетесь красивыми стенами без пыли и дальнейшей уборки помещения;

между панелями и стеной нет необходимости размещать шумоизоляционный материал (в объемных панелях, как говорится, все включено);

прочные материалы, которые используются в изготовлении стеновых панелей – гарантия долголетней службы;

ненавязчиво, текстурированные панели привнесут в вашу жизнь определенный уровень новизны.

Декоративные 3D панели – это намного больше, чем экономия времени на ремонт. Подобно декорациям на сцене, их можно легко менять, без особого труда обновляя интерьер дома или квартиры.

Чем 3D панели для стен отличаются от стандартных материалов

Разнообразием форм и цветовых оттенков. Широкий выбор вариантов исполнения таких дизайнерских стеновых поверхностей позволяет украсить интерьер в любом стиле — от классического барокко до эклектики и хай-тека. А бесконечное разнообразие колористических решений стеновых 3д панелей позволит Вам превратить свое жилое пространство в персональный источник приятных эмоций.

Простотой монтажа. Выбирая рельефные 3Д панели для отделки стен, можно быстро и легко обновить свой интерьер. Отдельные модели даже не требуют выполнения предварительных подготовительных работ. Возможность выбора из широкого модельного ряда позволяет исключать затраты на финишную отделку. Декоративные 3Д панели монтируются по инструкции как шовным, так и бесшовным способом, сохраняющим целостность и позволяющим создавать монолитные композиции.

Сочетаемостью с другими элементами декора. Рельефные стеновые панели могут использоваться как в качестве самостоятельного декоративного панно, так и в комбинации с традиционными материалами для отделки. Для создания 3D-эффектов они могут сочетаться с финишными стеновыми покрытиями, имитирующими кожу, металл, камень, дерево и другие рельефные поверхности. Также для создания эксклюзивных дизайнерских решений используются различные варианты подсветки.