Алтайский Дед Мороз приглашает барнаульцев в зимнюю сказку

Барнаульцев приглашают в зимнюю сказку, в настоящий сказочный дом к Деду Морозу Алтайского края. Его волшебный терем хранит в себе много тайн и различных чудес.

Неописуемая атмосфера праздника, новогодние чудеса, незабываемые впечатление, яркие фотографии на память и конечно подарки от зимнего волшебника ждут всех гостей.

Незабываемые сказочные впечатления и главные лица праздника ждут вас по адресу: Барнаул, территория парка "Лесная сказка", Энтузиастов 10-а.

Следить за Дедом Морозом можно в социальных сетях: "Инстаграм", "Вконтакте" и "Одноклассники"

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Справки по телефону: (3852) 608-099; (913) 213-84-68