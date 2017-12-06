Алтайский Дед Мороз приглашает барнаульцев в зимнюю сказку

С 01 декабря 2017 года по 14 января 2018 года состоится новогоднее сказочное приключение "Фабрика чудес Деда Мороза" на территории парка "Лесная сказка".
Барнаульцев приглашают в зимнюю сказку, в настоящий сказочный дом к Деду Морозу Алтайского края. Его волшебный терем хранит в себе много тайн и различных чудес.
Неописуемая атмосфера праздника, новогодние чудеса, незабываемые впечатление, яркие фотографии на память и конечно подарки от зимнего волшебника ждут всех гостей.
Незабываемые сказочные впечатления и главные лица праздника ждут вас по адресу: Барнаул, территория парка "Лесная сказка", Энтузиастов 10-а.
Следить за Дедом Морозом можно в социальных сетях: "Инстаграм", "Вконтакте" и "Одноклассники"
Подписывайтесь, участвуйте в конкурсах, получайте подарки!
Справки по телефону: (3852) 608-099; (913) 213-84-68
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