ДЕКАТЛОН приглашает в поход к Шавлинским озерам

Есть мнение, что еда, приготовленная на костре, вкуснее, а сон в палатке на каримате восстанавливает силы получше известных ортопедических матрасов. Пеший туризм становится все более популярным, ведь чтобы ощутить все величие первозданной природы, придется отказаться от привычного транспорта и пройти несколько десятков километров пешком.

Существуют маршруты, не требующие многолетней профессиональной подготовки, а экипировка для начинающих походников не ударит по бюджету.

Вы можете посетить бесплатные тренинги от мастера спорта России по спортивному туризму, заслуженного путешественника России Алексея Арапова в магазине "Декатлон".

Каждый четверг с 3 мая в 19.00: 3 мая – "Организация путешествия"

10 мая – "Необходимая экипировка"

17 мая – "Организация питания"

24 мая – "Спецснаряжение"

Все знания, полученные на тренингах, можно будет применить на практике уже в этом году. В июле команда магазина "Декатлон Барнаул" организует поход к Шавлинским озерам, расположенным на высоте 2000 метров в горах Алтая. Большое Шавлинское озеро пользуется самой большой популярностью у туристов. В ясную безветренную погоду три горные вершины – Сказка, Мечта и Красавица – полностью отражаются в огромном зеркале озера.

С 1 по 11 июля мы организуем тур для тех, кто желает открыть для себя походы как вид спорта, а также наших единомышленников. Этот проект носит некоммерческий характер, все затраты связаны с обеспечением трансфера, продовольствия и общественного снаряжения. Это все укладывается в сумму 10 000 рублей. Всего доступно 18 мест, так как это оптимальное число туристов для обеспечения комфорта и безопасности на маршруте. Гиды этого тура – Иван Фоминский и Александр Зеленин, опытные инструкторы, имеющие за плечами многолетний опыт горных походов.

По всем интересующим вопросам вы можете обратиться к Александру Зеленину (8-913-242-49-62) и Ивану Фоминскому (8-913-231-39-74).