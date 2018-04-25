ДЕКАТЛОН приглашает в поход к Шавлинским озерам

Что может быть лучше времени, проведенного на природе? Вырваться из повседневной рутины, суеты городского ритма, насладиться прекрасными пейзажами вдали от цивилизации. Благо богатая природа Алтайского региона может утолить запросы даже самого искушенного человека.
Есть мнение, что еда, приготовленная на костре, вкуснее, а сон в палатке на каримате восстанавливает силы получше известных ортопедических матрасов. Пеший туризм становится все более популярным, ведь чтобы ощутить все величие первозданной природы, придется отказаться от привычного транспорта и пройти несколько десятков километров пешком.
Существуют маршруты, не требующие многолетней профессиональной подготовки, а экипировка для начинающих походников не ударит по бюджету.
Вы можете посетить бесплатные тренинги от мастера спорта России по спортивному туризму, заслуженного путешественника России Алексея Арапова в магазине "Декатлон".
- 3 мая – "Организация путешествия"
- 10 мая – "Необходимая экипировка"
- 17 мая – "Организация питания"
- 24 мая – "Спецснаряжение"
Все знания, полученные на тренингах, можно будет применить на практике уже в этом году. В июле команда магазина "Декатлон Барнаул" организует поход к Шавлинским озерам, расположенным на высоте 2000 метров в горах Алтая. Большое Шавлинское озеро пользуется самой большой популярностью у туристов. В ясную безветренную погоду три горные вершины – Сказка, Мечта и Красавица – полностью отражаются в огромном зеркале озера.
С 1 по 11 июля мы организуем тур для тех, кто желает открыть для себя походы как вид спорта, а также наших единомышленников. Этот проект носит некоммерческий характер, все затраты связаны с обеспечением трансфера, продовольствия и общественного снаряжения. Это все укладывается в сумму 10 000 рублей. Всего доступно 18 мест, так как это оптимальное число туристов для обеспечения комфорта и безопасности на маршруте. Гиды этого тура – Иван Фоминский и Александр Зеленин, опытные инструкторы, имеющие за плечами многолетний опыт горных походов.
По всем интересующим вопросам вы можете обратиться к Александру Зеленину (8-913-242-49-62) и Ивану Фоминскому (8-913-231-39-74).
Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 188
Телефон: +7 (3852) 28-27-76
Сайт: www.decathlon.ru
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