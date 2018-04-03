Декларация на запястье: тайский вице-премьер рассказал о происхождении роскошных часов

Заместитель премьер-министра, министр обороны Таиланда Правит Вонгсуван впервые дал публичное объяснение о происхождении нескольких дорогостоящих часов, которые не были указаны в декларации о доходах.
Политик уверяет, что брал их поносить у состоятельного друга Паттавата Суксингванга, сообщает ТАСС.
"Паттават был очень богат, я брал у него часы поносить на время почти 20 лет. Когда мне надоедали одни, он давал мне другие", — сказал Вонгсуван. Шумиху вокруг часов он назвал "частью заговора" против действующего правительства.
Коррупционный скандал вокруг часов вице-премьера длится уже несколько месяцев. Изучив фотоснимки Вонгсувана, сделанные за время его пребывания в должности, таиландские журналисты насчитали более 20 роскошных хронометров на запястье политика стоимостью почти 30 млн батов (900 тысяч долларов).
Среди аксессуаров вице-премьера в разное время были замечены часы таких марок, как Rolex, Patek Philippe, Richard Mille и Audemars Piquet, пишет bfm.ru. Ни один из этих аксессуаров не был задекларирован должным образом, как того требует законодательство. По данному факту Национальной антикоррупционной комиссией начато расследование, сам Вонгсуван до последнего времени воздерживался от каких-либо комментариев.
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