Делегация Госдумы приедет на открытие скульптуры Путина в курганском селе

Изваяние — фигура президента на фоне флага России — будет изготовлено из бронзы и гранита. Проектная высота — более шести метров в ширину и почти столько же в высоту. Однако фигура Путина будет выглядеть несколько скромнее — высотой в 3,5 метра. Путин будет держать руку на Конституции Российской Федерации.

Монумент разместят в селе Частоозерье на центральной площади напротив памятника "Россия" (аллегорическая фигура женщины, которая держит в руках скипетр и державу).

О том, как будет проходить мероприятие, рассказал инициатор создания монумента, депутат Госдумы Александр Ильтяков, пишет ura.ru.

По его словам, к торжественной церемонии будет приурочено выездное заседание комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. В Зауралье прибудут не только члены комитета, но и другие депутаты Госдумы, в том числе председатель фракции "Единая Россия" Александр Неверов.

Во время открытия памятника прозвучит гимн России в живом исполнении с участием симфонического оркестра.

Автором монумента стала скульптор Ольга Красношеина.