Дело Шарлота обсуждается в суде

Mash сообщает, что в зале суда певец прочитал стихотворение, которое написал во время ареста в Санкт-Петербурге.
В нем Шарлот раскаивается и обещает защищать свою страну талантом.
Этим артист доказывает, что бежать никуда не собирается и все осознал. Однако, обвинение настаивает на аресте.
Отец музыканта тоже выступил в защиту сына. Он сказал, что сын поддался дурному влиянию, когда уехал из страны, также отметил, что Шарлот будет помогать бойцам СВО, в случае освобождения. Семья пообещала об этом позаботиться.
Ранее мы рассказывали, почему Шарлоту грозит шесть лет колонии.