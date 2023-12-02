Дело Шарлота обсуждается в суде

Не так давно на певца Шарлота завели два уголовных дела и из спецприемника артист направился в зал суда.

Mash сообщает, что в зале суда певец прочитал стихотворение, которое написал во время ареста в Санкт-Петербурге.

В нем Шарлот раскаивается и обещает защищать свою страну талантом.

Этим артист доказывает, что бежать никуда не собирается и все осознал. Однако, обвинение настаивает на аресте.

Отец музыканта тоже выступил в защиту сына. Он сказал, что сын поддался дурному влиянию, когда уехал из страны, также отметил, что Шарлот будет помогать бойцам СВО, в случае освобождения. Семья пообещала об этом позаботиться.

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