Дело Улюкаева: суд вернул $2 млн генералу ФСБ

Замоскворецкий суд Москвы вернул 2 млн долларов из дела экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева генералу ФСБ в отставке Олегу Феоктистову, сообщает bfm.ru.
2 млн долларов использовались в так называемом оперативном эксперименте с участием исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина и Алексея Улюкаева. Впоследствии деньги приобщили к делу в качестве вещественного доказательства.
Феоктистов пришел на процесс лично. Улюкаев участвовал в слушании с помощью телеконференцсвязи, установленной между судом и колонии в Твери, где он отбывает срок.
Слушание прошло в закрытом режиме и продолжалось один час.
Защита Улюкаева обжалует решение суда.
О генерале ФСБ
Феоктистов в 2016 году был прикомандирован к "Роснефти", занимая там должность вице-президента и начальника службы безопасности. Дело Улюкаева стало последним в его карьере. После этого, он, как писали СМИ, ушел в отставку. Его последняя должность в ФСБ — первый заместитель начальника Управления собственной безопасности (УСБ). До нее Феоктистов почти пять лет руководил 6-й Службой УСБ ФСБ, которая занималась оперативным сопровождением резонансных уголовных дел.
Так, генерал занимался задержанием в 2014 году начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБ и ПК) Дениса Сугробова (осужден на 12 лет). Сотрудники службы задержали губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, губернатора Кировской области Никиты Белых.
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Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал бывшего федерального чиновника виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Он был осужден на восемь лет колонии со штрафом в 130,4 млн рублей, эквивалентным однократной сумме взятки в рублях на момент ее получения. Кроме того, Улюкаеву запретили в течение восьми лет после освобождения работать на госслужбе и в госкорпорациях.
Апелляционная коллегия Мосгорсуда по уголовным делам 12 апреля сочла приговор законным с незначительной корректировкой. Решить судьбу вещдока — 2 млн долларов — суд первой инстанции постановил после вступления приговора в законную силу.
Ранее выяснилось, что деньги Олегу Феоктистову одолжил некий "частный инвестор" Валерий Михайлов. В ходе процесса гособвинение просило вернуть средства "по принадлежности". В начале июня Улюкаева отправили отбывать наказание в колонию в Тверской области.
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