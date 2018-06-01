День детства пройдет 2 июня в ТРЦ "Огни"

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2 июня в 15.30 на фуд-корте ТРЦ "Огни" пройдет развлекательная программа для детей "Школа супергероев"! 

Дэд пул и капитан Америка покажут, как спасти планету, а сумасшедший профессор покажет химическое шоу! Ну и, конечно, для юных героев красивый аквагрим. 

День детства.
День детства.

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