22 августа
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День в истории

День государственного флага: история праздника, и как его отмечают в разных регионах России

День государственного флага отмечают в России с 1991 года. Что известно об этом празднике, и кто его придумал — в нашем материале.

Барнаул украсили флагами ко Дню народного единства.
Барнаул украсили флагами ко Дню народного единства.
barnaul.org.
1
Как появился российский триколор, и кто его придумал?

Бело-сине-красный флаг придумал Петр I. Он сам разработал его внешний вид. В 1705 году император выпустил указ, обязавший все торговые суда плавать только с трехцветным стягом. Государственным же он официально стал в 1896-м.

2
Что означают цвета на российском флаге?

Официального толкования нет. Но считается, что:

  • белый цвет означает благородство и откровенность;
  • синий — верность, честность, безупречность и целомудрие;
  • красный — мужество, смелость, великодушие и любовь.
Флаг России.
Флаг России.
CC0
3
Когда и зачем учредили День государственного флага?

День государственного флага учредили в честь восстановления исторического флага 22 августа 1991 году во время августовского путча.

Тогда в стране отказались от красного стяга с серпом и молотом, а над Белым домом водрузили бело-сине-красное полотно.

4
Как отмечают День флага?

Праздник встречают с большим размахом: проводят торжественные шествия, патриотические мероприятия, а еще устраивают концерты и конкурсы.

Кстати, в Барнауле День флага начнется в 9:00 на площади Советов возле здания краевого правительства. Состоится торжественное построение знаменных групп — от силовых ведомств региона.

Кремль. Флаг России.
Кремль. Флаг России.
открытые источники в интернете.
5
Интересные факты

В 2011 году в Чечне подняли самый большой флаг России.

Высота флагштока составляла 70 метров, а площадь самого полотна -150 кв. м. Гигантский триколор вывесили на 300-метровой сопке, находящейся между населенными пунктами Ойсхара и Центарой.

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