День государственного флага: история праздника, и как его отмечают в разных регионах России

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Как появился российский триколор , и кто его придумал?

Бело-сине-красный флаг придумал Петр I. Он сам разработал его внешний вид. В 1705 году император выпустил указ, обязавший все торговые суда плавать только с трехцветным стягом. Государственным же он официально стал в 1896-м.