День государственного флага: история праздника, и как его отмечают в разных регионах России

Бело-сине-красный флаг придумал Петр I. Он сам разработал его внешний вид. В 1705 году император выпустил указ, обязавший все торговые суда плавать только с трехцветным стягом. Государственным же он официально стал в 1896-м.
Официального толкования нет. Но считается, что:
- белый цвет означает благородство и откровенность;
- синий — верность, честность, безупречность и целомудрие;
- красный — мужество, смелость, великодушие и любовь.
День государственного флага учредили в честь восстановления исторического флага 22 августа 1991 году во время августовского путча.
Тогда в стране отказались от красного стяга с серпом и молотом, а над Белым домом водрузили бело-сине-красное полотно.
Праздник встречают с большим размахом: проводят торжественные шествия, патриотические мероприятия, а еще устраивают концерты и конкурсы.
Кстати, в Барнауле День флага начнется в 9:00 на площади Советов возле здания краевого правительства. Состоится торжественное построение знаменных групп — от силовых ведомств региона.
В 2011 году в Чечне подняли самый большой флаг России.
Высота флагштока составляла 70 метров, а площадь самого полотна -150 кв. м. Гигантский триколор вывесили на 300-метровой сопке, находящейся между населенными пунктами Ойсхара и Центарой.