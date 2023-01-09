День хореографа 2023. Поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Международным днем хореографа в прозе
Поздравляю с Международным днем хореографа! Желаю, чтобы ваша жизнь была похожа на танец — легкий, веселый и зажигательный, а иногда медленный и романтический. Творческого развития, вдохновения и удовольствия от проделанной работы!
Поздравляю с замечательным праздником. Международный день хореографа — праздник динамичных людей! Желаю энергии неиссякаемой, здоровья, креативности ума и бесконечного удовольствия от занятий танцами!
Поздравляю всех и каждого с Днем хореографа! Пусть жизненные обстоятельства так и тянут вас в пляс, пусть все танцы выходят красивыми и утонченными, как сама жизнь.
Поздравления с Международным днем хореографа в стихах
Пускай танцуют все на свете,
Ничто пусть не смущает вас!
Танцуйте, взрослые и дети,
Пускайтесь поскорее в пляс!
Пускай же вам приносят танцы
Лишь удовольствие всегда,
Не стоит никого стесняться,
Ведь танец — это красота!
С Днем хореографа мы поздравляем,
Веселья, радости желаем,
Танцуйте каждый день, всегда,
Без музыки прожить нельзя.
Танцы в каждом из нас живут,
Сидеть на месте не дают.
Ритмы, музыка, веселье
Дарят всем нам настроение.
С Днем хореографа поздравляю!
Танцуй, пленяй, кружись.
Успехов я желаю,
К победам лишь стремись!
Желаю достижений,
Твой труд — ведь он прекрасный.
Пусть служит вдохновением
Любой твой танец страстный!
Поздравления с Международным днем хореографа в смс
Самба, румба, ча-ча-ча
Тонус повышают мощно.
Чтоб не бегать по врачам,
Танцу ты отдайся, точно!
По характеру себе
Подбери ритм и движенья,
Чтобы с танцем по судьбе
Идти в лучшем настроенье!
В движении жизнь, свобода в танце,
Кружить, летать… На радость глаз,
Пускай не сходит с щек румянец,
Пускай не меркнет яркость страз.
Все умеют танцевать,
Кто красиво, кто не очень.
Вас с Днем хореографа поздравлять
Буду нынче, между прочим.
Поздравляю, пусть душа
В танце ласковом кружится.
Жизнь пусть будет хороша.
Пусть она добром искрится.
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