День хореографа 2023. Поздравления в прозе, стихах и смс

Пускай танцуют все на свете,

Ничто пусть не смущает вас!

Танцуйте, взрослые и дети,

Пускайтесь поскорее в пляс!



Пускай же вам приносят танцы

Лишь удовольствие всегда,

Не стоит никого стесняться,

Ведь танец — это красота!

С Днем хореографа мы поздравляем,

Веселья, радости желаем,

Танцуйте каждый день, всегда,

Без музыки прожить нельзя.



Танцы в каждом из нас живут,

Сидеть на месте не дают.

Ритмы, музыка, веселье

Дарят всем нам настроение.