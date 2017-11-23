День матери в России. Что это за праздник и когда его отмечают?

26 ноября в России отмечают День матери. Altapress.ru разбирался, чем отличается российский праздник от международного и как его отмечают.
День матери — международный праздник в честь матерей. В этот день поздравляют матерей и беременных женщин — в отличие от Международного женского дня 8 марта, когда поздравления принимают все представительницы женского пола. Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к женщине, отметить значение в нашей жизни матери.
В России его стали отмечать в 1998 году. Именно тогда Борис Ельцин подписал указ о "Дне матери" и постановил чествовать матерей каждое последнее воскресенье ноября.
В России в этот день принято навещать матерей и дарить им подарки. Главным символом российского Дня матери стал плюшевый мишка с фиалкой в лапе, которого преподносят в подарок.
Также во многих регионах страны проводят праздничные концерты, награждают матерей медалями, почетными знаками и премиями.
В других странах этот день отмечают в разные дни. В США, Украине, странах ЕС и других, День матери празднуют во второе воскресенье мая.
Идеи для подарка маме можно посмотреть тут.
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