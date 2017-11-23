День матери в России. Что это за праздник и когда его отмечают?

Сегодня, 07:50.
Жизнь

26 ноября в России отмечают День матери. Altapress.ru разбирался, чем отличается российский праздник от международного и как его отмечают.

Конкурс детского рисунка "Моя мама самая красивая".
Конкурс детского рисунка "Моя мама самая красивая". Иллюстрация: открытые источники в интернете.
1 Что отмечают в этот день?

День матери — международный праздник в честь матерей. В этот день поздравляют матерей и беременных женщин — в отличие от Международного женского дня 8 марта, когда поздравления принимают все представительницы женского пола. Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к женщине, отметить значение в нашей жизни матери.

Когда появился этот праздник?

В России его стали отмечать в 1998 году. Именно тогда Борис Ельцин подписал указ о "Дне матери" и постановил чествовать матерей каждое последнее воскресенье ноября.

Какие традиции есть в этот день?

В России в этот день принято навещать матерей и дарить им подарки. Главным символом российского Дня матери стал плюшевый мишка с фиалкой в лапе, которого преподносят в подарок.

Также во многих регионах страны проводят праздничные концерты, награждают матерей медалями, почетными знаками и премиями.

А как в других странах?

В других странах этот день отмечают в разные дни. В США, Украине, странах ЕС и других, День матери празднуют во второе воскресенье мая.

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