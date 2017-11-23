День матери в России. Что это за праздник и когда его отмечают?

3 Какие традиции есть в этот день?

В России в этот день принято навещать матерей и дарить им подарки. Главным символом российского Дня матери стал плюшевый мишка с фиалкой в лапе, которого преподносят в подарок.

Также во многих регионах страны проводят праздничные концерты, награждают матерей медалями, почетными знаками и премиями.