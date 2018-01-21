День объятий: алтайские жители, в том числе и випы, тоже иногда любят "обнимашки"

21 января в мире отмечается один из самых "теплых" праздников — Международный день объятий. Он был основан в США в 1986 году, а затем стремительно распространился по всему миру. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека. Altapress.ru подобрал фото, которые показывают, что и в Алтайском крае люди не прочь пообниматься.
Депутаты БГД выбрали главу Барнаула. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Летняя встреча предпринимателей. Барнаул, 17 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Летняя встреча предпринимателей. Барнаул, 17 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Летняя встреча предпринимателей-меценатов #займитесьсчастьем. Барнаул, 18 августа 2016 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Церемония награждения "Менеджер года-2015". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Барнаул целуется и обнимается. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаул целуется и обнимается. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаул целуется и обнимается. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаул целуется и обнимается. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаул целуется и обнимается. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаул целуется и обнимается. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаул целуется и обнимается. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаул целуется и обнимается. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаул целуется и обнимается. Фото: Михаил Хаустов.
Объятия. Фото: altapress.ru.
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