День отца в 2018 году: история праздника, подарки и поздравления

Когда появился праздник День отца?

Впервые День отца отметили в США 19 июня 1910 года. Праздник предложила учредить Сонора Додд, дочь Уильяма Смарта, который сам вырастил и воспитал своих шестерых детей. В 1966 году День отца был объявлен в США национальным праздником и стал официально отмечаться каждое третье воскресенье июня, рассказывает podarit-prazdniki.ru.

Когда День отца отмечают в Алтайской крае?

В 2009 году губернатор Александр Карлин подписал постановление "Об установлении в Алтайском крае Дня отца". Согласно документу, День отца в Алтайском крае отмечают в последнее воскресенье апреля, сообщает "Алтайская правда".

Когда День отца празднуют в других странах?

У многих стран есть свои дни празднования Дня отца. В Польше День Отца отмечают 23 июня, а в Иордании, Сирии и Египте — 21 июня. В Австралии отцов чествуют в первое воскресенье сентября, а латвийцы поздравляют пап во второе воскресенье сентября.

Как празднуют День отца в России?

Символом праздника негласно считается нераспустившийся цветок розы, который вставляют в петлицу пиджака, сообщает god-2018s.com. Наибольшего внимания в праздник удостаиваются отцы, которые одни воспитывают детей.

Что подарить папе в День отца?

В День отца, который в 2018 году отмечают 17 июня, принято накрывать стол и готовить любимые блюда виновников торжества. Маленькие дети дарят папам поделки и открытки, сделанные своими руками, а те, кто постарше — парфюмерию, галстуки, запонки, абонементы в спортзал/бассейн и прочие подарки. Особенно ценно, если мамы участвуют в создании или поиске подарка.

С Днем отца: короткие поздравления с праздником