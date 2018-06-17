День отца в 2018 году: история праздника, подарки и поздравления

Международный День отца во многих странах отмечают в третье воскресенье июня. В 2018 году праздник будет 17 июня. Altapress.ru подготовил обзор, посвященный Дню отца: откуда взялся праздник, когда его празднуют в других странах, что подарить папам и какие слова поздравления им сказать.
Когда появился праздник День отца?
Впервые День отца отметили в США 19 июня 1910 года. Праздник предложила учредить Сонора Додд, дочь Уильяма Смарта, который сам вырастил и воспитал своих шестерых детей. В 1966 году День отца был объявлен в США национальным праздником и стал официально отмечаться каждое третье воскресенье июня, рассказывает podarit-prazdniki.ru.
Когда День отца отмечают в Алтайской крае?
В 2009 году губернатор Александр Карлин подписал постановление "Об установлении в Алтайском крае Дня отца". Согласно документу, День отца в Алтайском крае отмечают в последнее воскресенье апреля, сообщает "Алтайская правда".
Когда День отца празднуют в других странах?
У многих стран есть свои дни празднования Дня отца. В Польше День Отца отмечают 23 июня, а в Иордании, Сирии и Египте — 21 июня. В Австралии отцов чествуют в первое воскресенье сентября, а латвийцы поздравляют пап во второе воскресенье сентября.
Как празднуют День отца в России?
Символом праздника негласно считается нераспустившийся цветок розы, который вставляют в петлицу пиджака, сообщает god-2018s.com. Наибольшего внимания в праздник удостаиваются отцы, которые одни воспитывают детей.
Что подарить папе в День отца?
В День отца, который в 2018 году отмечают 17 июня, принято накрывать стол и готовить любимые блюда виновников торжества. Маленькие дети дарят папам поделки и открытки, сделанные своими руками, а те, кто постарше — парфюмерию, галстуки, запонки, абонементы в спортзал/бассейн и прочие подарки. Особенно ценно, если мамы участвуют в создании или поиске подарка.
С Днем отца: короткие поздравления с праздником
Милый папа! С Днем отца!
Будь здоровым круглый год.
Пусть удача без конца
За тобой везде идет.
Пусть звучит всегда твой смех,
Будет доброю душа.
Пусть не встретишь ты помех,
Станет жизнь вся хороша!
Источник: pozdravok.ru
Сегодня День отца, а значит,
Мы поздравляем всех мужчин,
Которым выпала удача
Детей воспитывать, растить.
Вы будьте для детей примером,
Опорой, стержнем всей семьи!
Желаю радости и веры,
Надежды, счастья и любви!
Источник: pozdravok.ru
Поздравляю с днем отца,
Счастья я тебе желаю.
Нет любви моей конца,
Лучший ты, я твердо знаю!
Папа, только не болей
И почаще улыбайся.
Ты печалиться не смей
И невзгодам не сдавайся.
Источник: pozdravok.ru
Поздравляю с Днем отца
Искренне и нежно!
Солнца, счастья — без конца,
Веры и надежды.
Хорошо себя веди,
Будь примером детям.
Папа, ты такой один —
Лучший на планете!
Источник: pozdravok.ru
Ты самый сильный, самый умный,
И самый добрый, наконец!
Тебя люблю просто безумно,
И я горжусь тобой, отец!
Желаю крепкого здоровья,
Всегда будь номером один!
Я говорю тебе с любовью:
Ты, папа, лучший из мужчин!
Источник: pozdravok.ru
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