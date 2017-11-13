День шопинга пройдет в Центре Встреч и Развлечений "Огни"

Сегодня, 09:15.
Потребитель

19 ноября в честь своего дня рождения ЦВиР "Огни" устраивает для своих покупателей праздник выгод "День Шоппинга ОГНИ".

В этот день вас ждут максимальные скидки во всех отделах центра и не только!

Целый день мы будем радовать вас веселыми аниматорами, а в 16.00 вас ждет концерт группы LIVE`N`DRIVE, розыгрыш ценных призов от арендаторов торгового центра и модный показ.

Организатор акции: Центр Встреч и Развлечений "Огни". Дата проведения акции 19 ноября 2017 года. Подробности акции и список скидок от арендаторов вы можете посмотреть на сайте www.ognimall.ru

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