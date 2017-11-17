"День Шоппинга" пройдет в ТРЦ "Огни" 19 ноября

Сегодня, 09:05.
Потребитель

В честь своего дня рождения ТРЦ "Огни" устраивает грандиозный праздник "День Шоппинга"!

19 ноября весь день скидки от арендаторов центра* и праздничная программа:

  • 12.00 – веселые аниматоры на 1-ом этаже ТРЦ и бесплатный экспресс-макияж от Мери Кей на фуд-корте;
  • 14.00 – мозговзрывательные игротеки от Bid Papa Games на фудкорте ТРЦ;
  • 16.00 – праздничный концерт на фудкорте ТРЦ с выступлением группы Live`n`drive, модным показом и розыгрышем ценных призов от магазинов ТРЦ.

Подробности на сайте www.ognimall.com

Группа "Вконтакте"

Тел.: 28-22-08

*Организатор акции: Центр Встреч и Развлечений "Огни". Дата проведения акции 19 ноября 2017 года. Подробности акции и список скидок от арендаторов вы можете посмотреть на сайте www.ognimall.ru

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