"День Шоппинга" пройдет в ТРЦ "Огни" 19 ноября

19 ноября весь день скидки от арендаторов центра* и праздничная программа:

12.00 – веселые аниматоры на 1-ом этаже ТРЦ и бесплатный экспресс-макияж от Мери Кей на фуд-корте;

14.00 – мозговзрывательные игротеки от Bid Papa Games на фудкорте ТРЦ;

16.00 – праздничный концерт на фудкорте ТРЦ с выступлением группы Live`n`drive, модным показом и розыгрышем ценных призов от магазинов ТРЦ.

Подробности на сайте www.ognimall.com

Группа "Вконтакте"

Тел.: 28-22-08

*Организатор акции: Центр Встреч и Развлечений "Огни". Дата проведения акции 19 ноября 2017 года. Подробности акции и список скидок от арендаторов вы можете посмотреть на сайте www.ognimall.ru