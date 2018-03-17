День святого Патрика: как отмечают "самый ирландский" праздник в 2018 году

Сегодня, 11:22.
Жизнь

День святого Патрика в 2018 году традиционно отмечается 17 марта. Святой покровитель Ирландии теперь известен во всем мире. Altapress.ru узнал, как принято отмечать День святого Патрика и почему он настолько нравится людям в разных странах.

Ирландия. Парад. Волынка.
Ирландия. Парад. Волынка. Фото: ССО.
1 Как празднуют День святого Патрика?

У праздника святого Патрика есть много народных традиций. В городах проводятся парады, на улицах устраиваются театрализованные представления и танцы. В честь праздника люди одеваются в зеленый — национальный цвет Ирландии, или прикрепляют к одежде трилистник (клевер).

2 Кто такой святой Патрик?

Христианский святой Патрик считается покровителем Ирландии.

День святого Патрика. Клевер.
День святого Патрика. Клевер
3 Что такое "чарка Патрика"?

В День святого Патрика принято пить так называемую "Чарку Патрика" — стакан с виски или элем и трилистником. "Осушить трилистник" — это значит выпить эту чарку.

4 Что пьют на День святого Патрика 2018?

Раньше традиционным напитком на День святого Патрика считался ирландский виски. В последние годы в списке праздничных напитков на 17 марта появилось разнообразие — пиво и эль.

Ирландия.
Ирландия.
5 Как РПЦ относится к Дню святого Патрика?

В 2017 году Русская Православная Церковь включила святителя Патрикия в перечень святых. РПЦ будет отмечать его память 30 марта (это 17 марта по старому стилю). Буйное и разгульное празднование Дня святого Патрика, особенно посреди Великого поста-2018, РПЦ не поддерживает.

Факт

В Чикаго 17 марта реку окрашивают в зеленый.

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