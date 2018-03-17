День святого Патрика: как отмечают "самый ирландский" праздник в 2018 году

День святого Патрика в 2018 году традиционно отмечается 17 марта. Святой покровитель Ирландии теперь известен во всем мире. Altapress.ru узнал, как принято отмечать День святого Патрика и почему он настолько нравится людям в разных странах.
У праздника святого Патрика есть много народных традиций. В городах проводятся парады, на улицах устраиваются театрализованные представления и танцы. В честь праздника люди одеваются в зеленый — национальный цвет Ирландии, или прикрепляют к одежде трилистник (клевер).
Христианский святой Патрик считается покровителем Ирландии.
В День святого Патрика принято пить так называемую "Чарку Патрика" — стакан с виски или элем и трилистником. "Осушить трилистник" — это значит выпить эту чарку.
Раньше традиционным напитком на День святого Патрика считался ирландский виски. В последние годы в списке праздничных напитков на 17 марта появилось разнообразие — пиво и эль.
В 2017 году Русская Православная Церковь включила святителя Патрикия в перечень святых. РПЦ будет отмечать его память 30 марта (это 17 марта по старому стилю). Буйное и разгульное празднование Дня святого Патрика, особенно посреди Великого поста-2018, РПЦ не поддерживает.
Факт
В Чикаго 17 марта реку окрашивают в зеленый.
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