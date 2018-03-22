"Денежный намаз". Чичваркин в Лондоне помолился на Rolls Rоусe

Бывший владелец "Евросети" Евгений Чичваркин выложил в Instagram пост, в котором объясняет, как нужно разбогатеть. Для этого он принес коврик в виде огромного доллара к лондонскому салону Rolls Royce и совершил нечто, похожее на мусульманский намаз.

Вот тут часто спрашивают, как стать богатым? Очень просто, отвечу я. Surya namaskar $. Утром и вечером. #клошарделюкс Публикация от Евгений Чичваркин (@tot_samy_chichvarkin) 21 Мар 2018 в 2:42 PDT Евгений Чичваркин,

бизнесмен: — Вот тут часто спрашивают, как стать богатым? Очень просто, отвечу я. Surya namaskar $. Утром и вечером. Имеется в виду духовная практика сурья-намаскара ("приветствие Солнцу"). Впрочем, известный своим чувством юмора Чичваркин вряд ли сделал все это всерьез.