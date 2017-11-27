Депутат городской Думы Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником

Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Локтев поздравил барнаульских мам с праздником. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Напомним, День матери отмечается в России с 1998 года, каждый год – в последнее воскресенье ноября. Школьный праздник состоялся в пятницу. В этот день для взрослых и детей организовали концерт юных артистов, а все пришедшие в гости мамы получили благодарственные грамоты от районной администрации и памятные подарки от Фонда социальных инициатив.

По словам Александра Локтева, лично принявшего участие в праздничном мероприятии, ранее фонд уже помогал в организации Дня отца – в конце апреля в той же школе состоялись торжества, посвященные этому, новому для России празднику. Депутат особо отметил, что в школе №64 всегда очень комфортная для организаторов и гостей атмосфера. Он выразил надежду, что празднование Дня отца и Дня матери станет для фонда доброй традицией.

Александр Локтев,

депутат городской Думы:

Кто, как не мама, является самым дорогим и близким человеком для любого из нас. Я сам происхожу из многодетной семьи. И прекрасно понимаю, какого труда маме стоит воспитать, вырастить достойными людьми своих детей. Скажу больше, мне бы и самому хотелось стать впоследствии многодетным отцом. Два ребенка у меня уже есть.

Депутат выразил уверенность, что новый праздник уже популярен в России и в будущем традиция отмечать День матери обязательно закрепится. Особую благодарность он выразил своей матери:

"Моя мама смогла воспитать троих сыновей, выросших, стоит думать, достойными членами общества".

Расходиться после праздника не хотели ни дети, ни взрослые. Официальная часть закончилась, а Александр Локтев еще долго фотографировался с участниками – многие захотели оставить себе памятные снимки с основателем фонда.