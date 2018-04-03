Депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала, почему ее дочь живет в США

Каждый разговор о политике между российским парламентарием и ее живущей в США дочерью заканчивается конфликтом, призналась чемпионка.

"Чтобы их не возникало, некоторые темы обходим. У нее свои взгляды. Я их уважаю. У меня свои — она тоже их уважает", — заявила Роднина.

При этом дочь часто упрекает ее, что она голосует за плохие законы и предпочитает общаться на английском языке.

В одной из статей Алена Миньковская написала, что в России царит "атмосфера страха из-за принятых законов, захлопывание свободы слова и протеста". Ее мать в этой связи не чувствует какой-либо вины, а также не видит противоречия между своими антизападными призывами и тем, что Америке живет и работает ее дочь. "А что здесь такого? Она там живет с 1990 года. Не я разваливала Советский Союз. Я же не виновата, что ту страну, за которую воевали мои родители, за которую я выступала, взяли и профукали", — считает чемпионка, пишет ura.ru.

Алена Миньковская — дочь Ирины Родниной и эмигрировавшего в США бизнесмена и кинопродюсера Леонида Миньковского. После развода бывший муж по суду добился запрета на выезд Алены в Россию до ее 18-летия. Алена живет в Вашингтоне, является одной из ведущих новостей на северо-американском интернет-ресурсе HuffPostLife. Она попала в список Forbes, как молодой журналист, освещающий политику.