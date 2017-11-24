Депутат Госдумы просит признать McDonald's и KFC иностранными агентами

По мнению парламентария, рестораны фастфуда и их "агрессивная реклама" прививают россиянам нездоровый образ жизни и чуждые им иностранные ценности. В то же время теряет популярность традиционная русская кухня. По словам депутата, все это наносит существенный ущерб российской нации в целом.

Борис Чернышов,

депутат Госдумы:

Идеология фастфуда — борьба со здоровым образом жизни. Мы едим не свою еду. Постоянное потребление в пищу продуктов, приготовленных с использованием вредных компонентов, например пальмового масла, приводит к поражению внутренних органов, болезням легких, сердца, почек, печени и ожирению. Деньги, которые мы оставляем в фастфудах, уходят за рубеж.

В апреле сообщалось, что Минздрав предложил ограничить рекламу фастфуда, газировки и сладостей. Такая идея была заложена в стратегию по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года. Однако, в Минкомсвязи инициативу не поддержали. Летом глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что продолжит выступать за ограничение рекламы вредной пищи.