11 октября
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Кино и ТВ

Депутат и актер Певцов призвал «перевоспитывать» рэперов в тюрьме

Депутат Госдумы, актер Дмитрий Певцов призвал арестовывать рэперов, чье творчество «несет гадость и тьму, бесовщину».

Церковь в тюрьме.
Церковь в тюрьме.
Михаил Хаустов

«Рэперов, которые работают над сатанинскими проектами и несут тьму и бесовщину, надо наказывать… Если такого человечка посадить хотя бы на год, на два — он, когда вернется, подумает, что он там будет исполнять», — заявил он в эфире телеканала «Спас», передает 360.

Артист также пообещал заняться проблемой «пагубного влияния рэперов» на российскую молодежь.

Дмитрий Певцов не в первый раз выступает за жесткое отслеживание того, что происходит в искусстве, пишет Lenta.ru. Так, он уже предлагал ввести цензуру, подобную той, что была во времена СССР. По его мнению, тогда не мог выйти фильм, спектакль или выставка, «которые были ниже пояса».

Певцов участвовал на выборах в Госдуму VIII созыва как самовыдвиженец и победил в Медведковском округе Москвы, пишет «Росбалт».

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