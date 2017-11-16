Депутаты Госдумы переписали бюджет Пенсионного фонда

Законом предусматривается сокращение доходов бюджета фонда на 85 млрд рублей.

При этом в связи с увеличением фонда заработной платы на 2017 год прогнозируется увеличение объема поступления страховых взносов на выплату страховой пенсии на 30 млрд рублей. Это позволит снизить на аналогичную сумму объем межбюджетного трансферта федерального бюджета, передаваемого бюджету фонда на обязательное пенсионное страхование, с 989,13 млрд до 959,13 млрд рублей, отмечается в заключении на документ думского комитета по бюджету и налогам.

Также предусматривается уменьшение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на софинансирование формирования пенсионных накоплений за счет Фонда национального благосостояния на 1,22 млрд рублей.

Законом предусматривается изменение доходов и расходов по накопительной составляющей бюджета фонда в связи со снижением в 2017 году количества заявлений о распоряжении средствами материнского капитала на формирование накопительной пенсии — с ранее предусмотренных 135,9 млн до 116,3 млн рублей.

Неиспользованный остаток средств маткапитала в 19,6 млн рублей предлагается учесть в распределительной составляющей бюджета фонда и использовать эти деньги на другие направления расходования капитала, например, на улучшение жилищных условий или образование ребенка.