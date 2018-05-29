Детский праздник пройдет в сквере у ТОЦ "Гулливер Парк"

1 июня в сквере Центрального района (пересечение пр. Красноармейский и ул. Партизанской) состоится праздник в честь Дня защиты детей. На один день привычная игровая площадка превратится в настоящий островок веселья для детей и взрослых.
С 12.00 до 14.00 ребятишки смогут занять себя в творческой зоне, поиграть с аниматорами и посмотреть выступление юных талантов нашего города. Кроме того, на площадке будет бесплатный аквагрим от Банка Акцепт — необходимо просто получить купон в ближайшем офисе банка.
Давайте вместе встречать первый день лета с музыкой, танцами, конкурсами и сладкими подарками!
Праздник проходит при поддержке администрации Центрального района города Барнаула.
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