Детский праздник пройдет в сквере у ТОЦ "Гулливер Парк"

Сегодня, 15:09.
Жизнь

1 июня в сквере Центрального района (пересечение пр. Красноармейский и ул. Партизанской) состоится праздник в честь Дня защиты детей. На один день привычная игровая площадка превратится в настоящий островок веселья для детей и взрослых.

Детский праздник пройдет в сквере у ТОЦ "Гуливер Парк". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детский праздник пройдет в сквере у ТОЦ "Гуливер Парк". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детский праздник пройдет в сквере у ТОЦ "Гуливер Парк". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детский праздник пройдет в сквере у ТОЦ "Гуливер Парк". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детский праздник пройдет в сквере у ТОЦ "Гуливер Парк". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

С 12.00 до 14.00 ребятишки смогут занять себя в творческой зоне, поиграть с аниматорами и посмотреть выступление юных талантов нашего города. Кроме того, на площадке будет бесплатный аквагрим от Банка Акцепт — необходимо просто получить купон в ближайшем офисе банка.

Давайте вместе встречать первый день лета с музыкой, танцами, конкурсами и сладкими подарками!

Праздник проходит при поддержке администрации Центрального района города Барнаула.

Организатор.
Организатор
При поддержке.
При поддержке
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