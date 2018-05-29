Детский праздник пройдет в сквере у ТОЦ "Гулливер Парк"

Детский праздник пройдет в сквере у ТОЦ "Гуливер Парк". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детский праздник пройдет в сквере у ТОЦ "Гуливер Парк". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детский праздник пройдет в сквере у ТОЦ "Гуливер Парк". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детский праздник пройдет в сквере у ТОЦ "Гуливер Парк". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детский праздник пройдет в сквере у ТОЦ "Гуливер Парк". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

С 12.00 до 14.00 ребятишки смогут занять себя в творческой зоне, поиграть с аниматорами и посмотреть выступление юных талантов нашего города. Кроме того, на площадке будет бесплатный аквагрим от Банка Акцепт — необходимо просто получить купон в ближайшем офисе банка.

Давайте вместе встречать первый день лета с музыкой, танцами, конкурсами и сладкими подарками!

Праздник проходит при поддержке администрации Центрального района города Барнаула.

Организатор

При поддержке