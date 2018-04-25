В алтайской школе дети стали лучше учиться после появления классов для девочек и мальчиков

В результате эксперимента стало больше ударников и отличников. В смешанном классе таких ребят 58%, а в раздельных — 89% у девочек и 65% у мальчиков. За два года эксперимента мальчики стали менее агрессивными, а у девочек появилось чувство сопереживания. В школе уверены, что причина таких результатов — особенности обучения.

Школьные кабинеты находятся рядом. Дети общаются на переменах и занимаются вместе на внеурочных школьных мероприятиях. Большая часть педагогов в разделенных классах — женщины, но физкультуру, труд и информатику у мальчиков ведут мужчины.

Девочек и мальчиков не будут объединять до 8 класса, потом их планируют распределить в соответствии с выбранной специализацией.

Ранее altapress.ru рассказывал о причинах разделения. По мнению педагогов, в общих классах девочки были более авторитетны, охотнее брали на себя инициативу, участвовали в так называемых "разборках". При этом парни обычно отсиживались в тени.

Елена Вирбицкас, директор школы № 20, считает, что мальчики в принципе более сдержанные, не любят работать в парах, они лидеры, любят сами продумывать решения и самостоятельно их принимать.

"Парням в начале урока нужно включаться быстро, но и утомляются они быстрее. Девочки медленнее раскачиваются, входят в работу, зато потом их не уймешь", — считает директор.