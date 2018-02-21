Девушки, которые хотели выглядеть отлично, но что-то пошло не так

Каждая женщина хочет хорошо выглядеть, в том числе и на фотографиях. Эти фото о том, что макияж, каблуки и мини не производят должного эффекта, если не достает главного — чувства меры.

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